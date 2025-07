Gal Marguč tudi na Kodeljevem

Gal Marguč , ki šteje 28 let, je v Sloveniji celotno športno pot igral za matično zasedbo iz Celja, onkraj slovenskih meja pa le še za Nexe iz Našic, katerega član je bil zadnje dve sezoni.

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu 2026 je pomagal reprezentanci do polnega izkupička. Do danes je sicer v dresu z državnim grbom zbral 10 nastopov in dosegel 26 golov.