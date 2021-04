Ganjeni Jakobsen varno v cilju prve etape Dirke po Turčiji

Ganljivi trenutki

"Ljubim vožnjo na svojem kolesu in dirkanje, tako da sem to res pogrešal, zato sem tako zelo vesel, da sem tukaj. Izvrstno je končati dirko. V prvem delu dirke je veliko dirkačev ‒ nekateri moje generacije, a tudi nekateri starejši ‒ prišlo izmenjat nekaj besed in res je bil ganljiv trenutek, ko so mi rekli, kako veseli so, da me spet vidijo, in da so mi prenesli lepe želje. Tudi zame osebno je bilo nekaj posebnega, dober občutek je, ko si nazaj. Po etapi sem pogledal na telefon in videl sporočila, ki sem jih prejel od toliko dirkačev in navijačev, ki se jim želim zelo lepo zahvaliti. Čustveno je, ko vidiš takšen izliv podpore na tako poseben dan. Ob tem sem ponosen, da sem prišel tako daleč. Da vidim, kako so ljudje skoraj tako veseli, kot sem vesel jaz, je res poseben občutek, ki me žene naprej."

Jakobsen je bil 6. avgusta na Dirki po Poljski udeležen v hudo nesrečo, ko ga je v uvodni etapi v Katovicah v ograjo pri okoli 80 km/h odrinil rojak Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Jakobsen je z glavo trčil v sicer (pre)slabo postavljeno ograjo in utrpel celo vrsto poškodb, med njimi poškodbo neba, izgubo večjega števila zob in in resne poškodbe glave. Groenewegen je še vedno suspendiran, po devetih mesecih kazni se bo lahko vrnil na prihajajoči Dirki po Madžarski.