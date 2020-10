Ganna nadaljuje z odličnimi vožnjami na Giru, tokrat zmagal v gorski etapi

Najprej je bil član ubežne osmerice, v kateri je bil tudi Jan Tratnik, v zadnjih kilometrih zadnjega vzpona pa nihče od ubežnikov ni mogel slediti njegovemu ritmu. Prednost z vrha klanca je zadržal na dobrem 11 kilometrskem spustu, s tem pa je 24-letnik zabeležil osmo zmago v karieri, prvih sedem jih je imel s kronometrov.

"Včeraj mi je naš kapetan Geraint Thomas poslal sporočilo, da naj grem v beg. Ubogal sem ukaz kapetana, čeprav ga ni več tu. Nikakor pa si nisem mislil, da se bo končalo tako, kot se je. Resnici na ljubo mi ni bilo treba bežati, moja naloga je bila pomagati Salvatoreju Pucciu. Po 40 kilometrih napadov, sprintov in iskanju pravega pobega sem Pucciu rekel: prilepi se mi za kolo in greva. Uspelo je, znašel sem se v begu," je uvodni del etape opisal zmagovalec Filippo Ganna. Potem ko se je izoblikovala ubežna skupina osmih kolesarjev, ki je imela v enem trenutku že šest minut prednosti, si še vedno ni mislil, da bi lahko zmagal. Puccio je povsem na začetku zadnjega klanca omagal, tudi Ganno je že začelo zmanjkovati, kar naenkrat pa se je začel počutiti bolje in se je odpeljal Thomasu De Gendtu in Einer Rubio, ki sicer nista bila del prvotnega pobega, ampak sta glavnini ušla pozneje in prehitela tudi vse člane ubežne skupine.