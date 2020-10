Ganna znova dokazal, da je 'rojen' za kronometre, Tratnik deseti, Almeida povišal prednost

V 14. etapi sta potekala dva boja. Tisti za etapno zmago in tisti pomembnejši za rožnato majico. Po 13 etapah je imel Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step) 40 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Nizozemcem Wilcom Keldermanom(Sunweb) in 49 pred ŠpancemPellom Bilbaom(Bahrain-McLaren).

Razmerja moči so se po slabih 45 minutah na razgibanem terenu od Conegliana do Valdobbiadeneja dodobra spremenila, največ pa je pridobil Američan Brandom McNulty (UAE Team Emirates), ki je s sijajnim kronometrom in končnim tretjim mestom v etapi z 11. v skupnem seštevku napredoval kar na četrto mesto. Almeida je s šestim mestom zadržal rožnato majico, prednost pa je pred tekmeci še povišal. Najbližje mu je še naprej Kelderman, ki pred nedeljsko gorsko etapo zaostaja 56 sekund. Tretji je še naprej Bilbao, ki pa je v primerjavi z vodilnim Portugalcem izgubil več kot minuto in sedaj zaostaja za dve minuti in 11 sekund.