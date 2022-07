Garin in Kyrgios po maratonu v četrtfinale

Na tretjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni so znani še ostali četrtfinalisti. Čez osmino finala so se v Wimbledonu uspešno prebili Čilenec Cristian Garin, Avstralec Nick Kyrgios, Američan Taylor Fritz in Španec Rafael Nadal. V ženski konkurenci je Simona Halep v osmini finala izločila četrto nosilko, Španko Paulo Badosa.

V moški konkurenci je Cristian Garin po petih nizih izločil 19. nosilca, Avstralca Alexa de Minaura, z 2:6, 5:7, 7:6 (3), 6:4, 7:6 (10), Čilenec je ob tem maratonskem boju rešil celo dve zaključni žogi tekmeca, za nagrado pa dobil svojo prvo uvrstitev v četrtfinale enega od grand slamov. Pet nizov je za preboj med osem potreboval tudi Nick Kyrgios, ki je premagal Američana Brandona Nakashimo s 4:6, 6:4, 7:6 (2), 3:6, 6:2, čeprav mu je ves čas dvoboja nagajala poškodba rame in si je večkrat privoščil zdravniško pomoč. Kyrgios, ki ga v četrtfinalu čaka Garin, je v Wimbledonu v četrtfinalu prvič po osmih letih. Prvi četrtfinale na grand slamih si je priigral tudi 24-letni Taylor Fritz, ki je s 6:3, 6:1, 6:4 ugnal Avstralca Jasona Kublerja. Američan se bo v četrtfinalu srečal z rekorderjem po številu grand slamov (22), Špancem Rafaelom Nadalom. Šestintridesetletnik, ki je proti Fritzu letos izgubil v finalu Indian Wellsa, je igral proti Nizozemcu Boticu van de Zandschulpu in ga brez težav premagal (6:4, 6:2, 6:3). V ženski konkurenci pa so si četrtfinale izborile Kazahstanka Jelena Ribakina, Halepova, Američanka Amanda Anisimova in Avstralka Ajla Tomljanović. Ribakina, 17. nosilka, je s 7:5 in 6:3 izločila Hrvatico Petro Martić in se prvič prebila v četrtfinale na sveti travi ter hkrati izenačila svoj najboljši dosežek z grand slamov, predlani je bila med osmerico že na Rolandu Garrosu. V četrtfinalu jo čaka Avstralka Ajla Tomljanović, ki je premagala Francozinjo Alize Cornet, ta je v tretjem krogu izločila prvopostavljeno Poljakinjo Igo Swiatek s 4:6, 6:4, 6:3. Med četrtfinalistkami je tudi 16. nosilka Halepova. Zmagovalka Wimbledona leta 2019 je gladko s 6:1 in 6:2 izločila Paulo Badosa, v četrtfinalu pa se bo 30-letnica, ki še ni izgubila niza na letošnji izvedbi turnirja, pomerila z 20. nosilko Anisimovo, ki je s 6:2 in 6:3 premagala Francozinjo Harmony Tan.