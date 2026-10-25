Garnbret do 52. zmage v karieri, Rekar tretja, Rakovec četrta

Slovenska šampionka Janja Garnbret je sklenila popoln vikend v Čilu, pred tem je dobila kvalifikacije in polfinale, v finalu pa edina priplezala do vrha. Najboljša tekmovalna športna plezalka v zgodovini je prišla do 52. zmage v svetovnem pokalu oz. po novem svetovni seriji, s čimer je še povečala absolutni rekord. V težavnosti je slavila 34.

Letos načrtno ni nastopila na vseh tekmah, v težavnosti je nastopila trikrat. V Wujiangu je osvojila drugo mesto ter nato konkurenco premagala v Innsbrucku in na domači tekmi v Kopru. Za Slovenkami je odličen dan v čilski prestolnici. Tretje mesto je osvojila Rosa Rekar, ki ji sicer sprva niso priznali zadnjega prijema, a je po pritožbi slovenskega strokovnega štaba na četrto mesto potisnila Lučko Rakovec.