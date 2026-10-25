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Garnbret do 52. zmage v karieri, Rekar tretja, Rakovec četrta

Santiago de Chile, 25. 10. 2026 23.20 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Janja Garnbret

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je zmagovalka tekme v težavnosti v Santiagu de Chile, zadnji tekmi letošnje sezone svetovne serije oziroma svetovnega pokala, kar je zanjo že 52. zmaga. Odličen slovenski dan v Čilu sta dopolnila Rosa Rekar s tretjim in Lučka Rakovec s četrtim mestom.

Janja Garnbret
Janja Garnbret
FOTO: Profimedia

Slovenska šampionka Janja Garnbret je sklenila popoln vikend v Čilu, pred tem je dobila kvalifikacije in polfinale, v finalu pa edina priplezala do vrha. Najboljša tekmovalna športna plezalka v zgodovini je prišla do 52. zmage v svetovnem pokalu oz. po novem svetovni seriji, s čimer je še povečala absolutni rekord. V težavnosti je slavila 34.

Letos načrtno ni nastopila na vseh tekmah, v težavnosti je nastopila trikrat. V Wujiangu je osvojila drugo mesto ter nato konkurenco premagala v Innsbrucku in na domači tekmi v Kopru. Za Slovenkami je odličen dan v čilski prestolnici. Tretje mesto je osvojila Rosa Rekar, ki ji sicer sprva niso priznali zadnjega prijema, a je po pritožbi slovenskega strokovnega štaba na četrto mesto potisnila Lučko Rakovec.

Janja Garnbret
Janja Garnbret
FOTO: Profimedia

Obe sta prišli do višine 46+, a ima Rekar boljše uvrstitve v kvalifikacijah in polfinalu. Rekar je bila v kvalifikacijah tretja in v polfinalu druga, medtem ko je Rakovec tako kvalifikacije kot polfinale končala na petem mestu. V polfinalu je na 21. mestu obstala Lucija Tarkuš. V moškem finalu ni slovenskih predstavnikov. Edini Slovenec Luka Potočar je v polfinalu zasedel 14. mesto.

Tekma v Čilu je letošnja zadnja v svetovni seriji in zadnja velika mednarodna tekma v težavnosti. Počitka ne bo veliko, saj sledi predolimpijsko leto 2027, ko se bodo delile kvote za nastop na igrah v Los Angelesu 2028. Za evropske plezalce bodo prvo sito junijske evropske igre v Istanbulu.

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