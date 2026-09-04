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Garnbret in Rekar edini Slovenki, ki sta preživeli polfinale

Koper, 04. 09. 2026 23.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Janja Garnbret

Znani so finalistke in finalisti tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. Današnji naporen dan, ki se je na Bonifki začel že ob 9.00 s kvalifikacijami, sta od 12 Slovencev na startu preživeli le dve najboljši. Za koprsko zmago se bosta v sobotnem finalu z začetkom merili Janja Garnbret in Rosa Rekar.

Slovenska kraljica navpičnih sten Janja Garnbret je z odliko odprla lov na šesto zmago na domačih tekmah svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šampionka je bila brezhibna v obeh kvalifikacijskih smereh na zunanji umetni steni v Kopru. Edina danes je obe kvalifikacijske smeri preplezala do vrha.

Janja Garnbret je znova navdušila.
Janja Garnbret je znova navdušila.
FOTO: Aljoša Kravanja

Šampionka se je izkazala tudi v polfinalu. Na vrsto je prišla kot vodilna po kvalifikacijah zadnja ter navdušila množico, ko je z višino 45+ prevzela vodstvo. To višino je dosegla tudi Chaehyun Seu iz Južne Koreje, a je vpisala drugi dosežek zaradi slabšega izida v kvalifikacijah.

Tretje izhodišče si je zagotovila Rosa Rekar, ki je odnehala na višini 44+.

Od 12 Slovencev, ki so nastopili v kvalifikacijah, je šesterica napredovala v polfinale štiriindvajseterice.

Mia Krampl je tekmo končala na 20. mestu z višino 34+, z bronom ovenčana junakinja nedavnega evropskega prvenstva v Lavalu Lučka Rakovec je padla na oprimku 34, kar je zadostovalo za 21. mesto, Sara Čopar je bila 23. od 24 udeleženk polfinala z višino 31.

V moški konkurenci si je kot edini Slovenec polfinale priplezal Luka Potočar s 14. dosežkom kvalifikacij. A se v polfinalu ni znašel. Smer mu ni bila pisana na kožo. Padel je že na višini 20, kar je pomenilo, da je končal na 24. mestu. Zmagovalec polfinala je Filip Schenk iz Italije, ki je dosegel višino 38+.

Prvo ime koprske tekme je Garnbret, ki v Kopru nastopa po 75 dneh tekmovalnega premora. Dvakratna olimpijska prvakinja in rekorderka po številu zmag v Kopru lovi šesto domačo zmago in 51. v konkurenci svetovnega pokala, rekordno 33. zmago v težavnosti.

Tekmovanje poteka v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v športnem plezanju v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj.

V Kopru sledi še zadnje dejanje. Finale najboljše osmerice v vsaki od konkurenc bo v soboto z začetkom ob 20.00.

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