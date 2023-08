Garnbretova potrdila prvo olimpijsko kvoto, Slovencem na voljo še tri

"Verjetno je imela zapisano točno takšno začrtano pot, ki se je zgodila. Čestitke Janji," je osemkratni svetovni prvakinji čestital slovenski selektor Hren . "Balvanski del kombinacije je odplezala tako, kot zna, s čimer si je zagotovila prednost pred tekmicami, težavnost pa je odplezala super in v tem skupnem seštevku suvereno prevzela prednost za zasluženo olimpijsko vozovnico. Mogoče nekateri mislijo, da je samoumevna, ampak Janja je zanjo garala in res se je veselimo," je še dejal.

"SP je začela super z balvani in postala svetovna prvakinja, naslednji korak je bila težavnost, odplezala je dobro, bila je druga, kar je odličen rezultat. Verjamem, da je Janja ciljala na zmago tudi tukaj, ampak Ai Mori je celo prvenstvo zelo dobro plezala težavnost in izšlo se je, kot se je. Najbolj pomembna pa je bila kombinacija, točno po to je prišla, po olimpijsko vozovnico, in za nameček še z zmago. In to je to," je še enkrat opisal dogajanje na svetovnem prvenstvu.

Garnbretova si je prislužila še drugi olimpijski nastop. V Tokiu pred dvema letoma je na svojih prvih olimpijskih igrah zmagala. Na prvenstvu v Bernu so olimpijske vozovnice ob Garnbretove prejele še srebrna Avstrijka Jessica Pilz in Japonka Mori, ki je bila v kombinaciji bronasta. V ženski konkurenci je na voljo še 16 vstopnic. Ena je že zasedena za francoske gostitelje. Letos oktobra bodo na sporedu še evropske olimpijske kvalifikacije v kombinaciji v Lavalu v Franciji, kjer bodo podelili eno žensko in eno moško kvoto.