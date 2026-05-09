Garnbret kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom

Najboljša Slovenka tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju.
Sedemindvajsetletnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Keqiau druga, ko prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. Na stopničkah uvodne tekme v težavnosti je bila s tretjim mestom še Južnokorejka Chaehyun Seo, ki je osvojila višino 30. Erin McNeice iz Velike Britanije je bila četrta z višino 29.
V finale najboljše osmerice so se uvrstile tri Slovenke. Rosa Rekar je osvojila peto mesto z višino 26+, Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu zaokrožila na sedmem mestu z višino 23+. Janja Garnbret je tekmovanje odprla z osvojenima obema vrhova v zanjo nekoliko prelahkih smereh. Postavljavci so najboljši plezalki nato ustregli s tehnično zahtevnim zgornjim delom polfinalne smeri ter zahtevno finalno smerjo, česar pa dvakratna olimpijska prvakinja in trikratna svetovna prvakinja v disciplini ni povsem izkoristila v svojo korist.
V polfinalu je nepričakovano padla na višini 38+, kar je bila voda na mlin tekmicam. V finalu je prepričljivo prevzela vodstvo, a vrha smeri ni osvojila. Zadnja v smeri 18-letna Sanders je izenačila dosežek slovenske šampionke in s tem Garnbret preprečila jubilejno 50. zmago.
Dvakratna olimpijska prvakinja si bo po Kitajski vzela nekaj tekmovalnega premora, ki pa ne bo oddih v pravem pomenu besede, saj se namerava znova lotiti in dokončati zastavljeni projekt plezanja v naravni skali. Odpravila se bo pod vznožje gore Ceuse v Franciji, kjer želi premagati smer Bibliographie z oceno 9b+.
Na tekmovalne stene se bo znova vrnila v Innsbrucku junija, kjer bo tekmovala v težavnosti in balvanih, na njenem seznamu je tudi septembrski postanek v Kopru, kjer bo lovila novo domačo zmago v težavnosti, za finale pa jo čaka še potovanje konec oktobra v Čile, kjer bo sezono sklenila s tekmo v težavnosti.
V polfinale se je uvrstilo vseh šest Slovencev. Lučka Rakovec in Mia Krampl sta prvo težavnostno tekmo sezone končali na 17. oziroma 19. mestu. Edini Slovenec Luka Potočar je končal na desetem mestu, zgolj en dodaten gib bi mu prinesel finale. Zmagal je Japonec Neo Suzuki (višina 44+), s katerim si je Potočar delil višino 36+ v polfinalu, a je Suzuki v zadnji krog napredoval kot prvi v kvalifikacijah, Jeseničan je bil v kvalifikacijah peti.
Na stopničkah sta bila še Španec Alberto Gines-Lopez (39+) z drugim mestom, drugi je bil tudi po polfinalu, v polfinalu šestuuvrščeni Dohyun Lee (39+) iz Južne Koreje je bil na koncu tretji. Naslednja tekma v težavnosti bo v začetku junija, ko bo Praga od 3. do 7. junija prizorišče tudi svetovne serije v balvanih. Pred tem bosta na sporedu balvanski tekmi, v Bernu od 22. do 24. maja ter Madridu od 28. do 31. maja.
