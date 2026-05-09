Garnbret kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom

Najboljša Slovenka tako ostaja pri 49 zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. Sedemindvajsetletnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Keqiau druga, ko prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. Na stopničkah uvodne tekme v težavnosti je bila s tretjim mestom še Južnokorejka Chaehyun Seo, ki je osvojila višino 30. Erin McNeice iz Velike Britanije je bila četrta z višino 29.

Janja Garnbret je za uvod v novo sezono kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. FOTO: Damjan Žibert

V finale najboljše osmerice so se uvrstile tri Slovenke. Rosa Rekar je osvojila peto mesto z višino 26+, Lucija Tarkuš pa je slovenske nastope v finalu zaokrožila na sedmem mestu z višino 23+. Janja Garnbret je tekmovanje odprla z osvojenima obema vrhova v zanjo nekoliko prelahkih smereh. Postavljavci so najboljši plezalki nato ustregli s tehnično zahtevnim zgornjim delom polfinalne smeri ter zahtevno finalno smerjo, česar pa dvakratna olimpijska prvakinja in trikratna svetovna prvakinja v disciplini ni povsem izkoristila v svojo korist. V polfinalu je nepričakovano padla na višini 38+, kar je bila voda na mlin tekmicam. V finalu je prepričljivo prevzela vodstvo, a vrha smeri ni osvojila. Zadnja v smeri 18-letna Sanders je izenačila dosežek slovenske šampionke in s tem Garnbret preprečila jubilejno 50. zmago.

Janja Garnbret se v novo plezalno sezono podaja z visokimi cilji. FOTO: X

Dvakratna olimpijska prvakinja si bo po Kitajski vzela nekaj tekmovalnega premora, ki pa ne bo oddih v pravem pomenu besede, saj se namerava znova lotiti in dokončati zastavljeni projekt plezanja v naravni skali. Odpravila se bo pod vznožje gore Ceuse v Franciji, kjer želi premagati smer Bibliographie z oceno 9b+. Na tekmovalne stene se bo znova vrnila v Innsbrucku junija, kjer bo tekmovala v težavnosti in balvanih, na njenem seznamu je tudi septembrski postanek v Kopru, kjer bo lovila novo domačo zmago v težavnosti, za finale pa jo čaka še potovanje konec oktobra v Čile, kjer bo sezono sklenila s tekmo v težavnosti.

Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujiangu na Kitajskem je Janja Garnbret v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. FOTO: Aljoša Kravanja