Garnbret motivirana vstopa v novo plezalno sezono

"Upravičeno vedno merimo visoko. Sicer v novi sezoni ni olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, bosta pa evropski prvenstvi julija v balvanih v Barceloni in avgusta v težavnosti v Lavalu, kjer si želim vidnejše dosežke. Tudi v svetovnem pokalu bo pestro in bo vsaka tekma svoj cilj," je na novinarski konferenci na sedežu Planinske zveze Slovenije uvodoma dejal selektor reprezentance Gorazd Hren. "Želim si, da bomo z dobrimi rezultati spet ustvarili dobro vzdušje na domači tekmi v težavnosti v Kopru. Ko bo z nami Janja, bo to dokaj lahko, tudi sicer pa se bodo preostali člani reprezentance potrudili in dali vse od sebe," je pojasnil. "Za nami je ogromno treningov tudi mednarodnih simulacij, smo dobro pripravljeni, seveda pa bodo tekme povedale svoje," je še dodal glavni trener.

Svetovna plezalna zvezdnica Janja Garnbret tudi v novo plezalno sezono vstopa visoko motivirana. FOTO: Damjan Žibert

Sezona svetovnega pokala se bo začela maja na Kitajskem. Keqiao bo od 1. do 3. maja gostil tekmovanje v balvanih. Nastopila bo najboljša Janja Garnbret, od Slovencev v ženski konkurenci še Jennifer Buckley in Lucija Tarkuš, v moški pa Anže Peharc in Timotej Romšak. Garnbret bo nastopila tudi na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujiangu od 8. do 10. maja. V slovenski azijski odpravi ji bodo družbo delali Lučka Rakovec, Mia Krampl, Rosa Rekar in Tarkuš v ženski ter v moški Luka Potočar. V ospredju ekipe je Garnbret, ki bo sezono vzela kot pripravo na največji cilj: olimpijske igre v Los Angelesu, čeprav je do iger več kot dve leti.

Največji cilj Janje Garnbret so olimpijske igre v Los Angelesu 2028. FOTO: Damjan Žibert

Že na Kitajskem bo imela nov zmenek z zgodovino. Njena statistika kaže, da ima trenutno na svojem seznamu 49. zmag na tekmah svetovnega pokala. Nasmiha se ji okrogla 50. zmaga. "Res si jo želim, dobro sem pripravljena, dobro formo s treningov si želim prenesti na uvodni tekmi. Potrudila se bom, da bom 50. zmago slavila že na Kitajskem," je v svojem slogu dejala Garnbret. Čeprav je v karieri osvojila vse, kar je lahko, ima veliko izkušenj in je vajena največjih pritiskov, pravi, da povsem brezskrbno ne more gledati na sezono. "Prisotna je pozitivna živčnost, zelo se veselim tekem, nastopila bom tudi z mislimi na olimpijske igre. Do iger je še nekaj časa, a z vsako tekmo bom bliže Los Angelesu."

Janja Garnbret bo med drugimi nastopila tudi na tekmi v Kopru 4. in 5. septembra. FOTO: Damjan Žibert