Garnbretova: Na Japonskem se počutim kot doma

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je z mislimi že usmerjena na glavni cilj sezone. Prva favoritinja poletnih olimpijskih iger v Parizu bo 6. avgusta v dvorani plezalnega centra v pariškem predmestju Le Bourget začela boj za drugo zlato olimpijsko odličje. Do takrat je še nekaj časa. Del priprav bo opravila na Japonskem.

Priprave na novo sezono sta s trenerjem Romanom Krajnikom začela že novembra. V četrtek pa se je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani udeležila slovesnosti ob podelitvi priznanj Planinske zveze Slovenije. Matična športna organizacija ji je še sedmič zapovrstjo podelila laskavi naziv najuspešnejše športne plezalke leta. "To priznanje mi kljub številnim drugim še vseeno pomeni ogromno, vesela sem ga. Med sezono za takšne priložnosti ni veliko časa, zato se mi zdi lepo. Vsako leto sem vesela, da se dobimo skupaj in smo veseli drug za drugega in proslavimo uspehe," je dejala Janja Garnbret.

Športnica leta 2023 Janja Garnbret pobira nagrado za nagrado. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Da je v druščini z alpinisti, lednimi plezalci, turnimi smučarji, ki ob športnih plezalcih sodijo pod okrilje PZS, se ji ne zdi nenavadno. Čeprav športno plezanje poteka na umetnih stenah, v dvoranah in na prvi pogled z drugimi dejavnostmi nima veliko skupnega. "Še vedno smo vsi pod eno zvezo, uspehe od vseh cenim in jih neizmerno spoštujem. Je pa res, da se je športno plezanje razvilo v svojo smer, tako da bi bilo morda dobro, če bi enkrat bili povsem svoji. Je pa tudi res, da izhajamo iz alpinizma," je dejala Garnbretova, ki rada pleza tudi po naravnih skalah, a jo klasični alpinizem ni premamil in ne verjame, da jo bo. Po dveh tednih "poplezavanja" je bila z začetnimi pripravami zelo zadovoljna. "Imela sem občutek, da nadaljujem tam, kjer sem končala. Forma je že zdaj zelo dobra, zelo sem zadovoljna, kako sva s trenerjem zasnovala načrt in kako potekajo priprave. Dobro se počutim na steni, upam, da bo šla forma samo še navzgor."

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret bo del priprav na letošnje olimpijske igre v Parizu opravila na Japonskem, kjer se počuti kot doma. FOTO: AP icon-expand

Zadnja štiri leta se pripravlja na Japonskem, v Tokio se bo odpravila čez 10 dni. "Japonska je poleg Slovenije moj najljubši kraj na svetu. Pogoji za trening so fantastični. Samo v Tokiu je 400 plezalnih centrov, tako da imaš neizmerno količino balvanov in smeri." Po vrnitvi z Daljnega vzhoda bo marca v Sloveniji gostila odlično ameriško plezalko Brooke Raboutou, s katero sta stkali prijateljske vezi. Nato bo sledil nov odhod v Azijo. Aprila bo nastopila na obeh uvodnih tekmah svetovnega pokala na Kitajskem, v balvanskem (Keqiao) in težavnostnem plezanju (Wujiang). Ker se je že uvrstila na olimpijske igre, maja in junija na dodatnih kvalifikacijah v Šanghaju in Budimpešti ne bo smela tekmovati.

Janja Garnbret bo marca po vrnitvi z Daljnega vzhoda gostila svojo dobro prijateljico in konkurentko, ameriško plezalko Brooke Raboutou. FOTO: AP icon-expand