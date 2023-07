Garnbretova: Na SP bom šla kot na vsako tekmo, grem uživat, grem zmagat!

"Glavni cilj svetovnega prvenstva se je definitivno kvalificirati na olimpijske igre. Prej so še posamezne discipline in tudi tam si želim seveda doseči dober rezultat, ponoviti kakšen rezultat iz Hačiodžija leta 2019. Tudi na to tekmo bom šla kot na vsako tekmo, grem uživat, grem zmagat, grem odplezat tako, kot znam, in potem bo rezultat tak, kot bo. V športu se lahko zgodi iz tekme v tekmo kar koli, to pomeni en poskus preveč, pa se ti izogne zlata medalja, en plus premalo, pa mogoče nisi v finalu, tako da bo treba biti res zbran celih 10 dni tekme, biti z glavo na mestu, tako da bo napeto, ampak bomo videli," nam je zaupala slovenska šampionka Janja Garnbret, ki ima v svoji lasti že rekordnih šest naslovov svetovne prvakinje.

Sezona je bila letos zanjo zaradi poškodbe palca krajša in spremenjena. Začela je šele junija v Pragi in na balvanih zasedla drugo mesto. Na dveh tekmah v Innsbrucku in švicarskem Villarsu je spet zmagovala in na zadnji tekmi dosegla tudi jubilejno 40. zmago na tekmah za svetovni pokal. Sledila je priprava na SP, zato je v Chamonixu in Brianconu manjkala.

"Ta plan je bil že narejen lani decembra, da bom izpustila zadnji dve tekmi pred svetovnim prvenstvom, ravno zaradi tega, da se spočijem od napornega junija, ko smo praktično samo tekmovali, ter da ta čas izkoristim še za trening, da delam še na kakem detajlu, da dam glavo na pravo mesto, tako da mislim, da to definitivno ni bilo slabo. Se mi zdi, da sem dobila potrditve na prejšnjih tekmah in tudi ujela tekmovalni ritem, tako da se mi zdi, da sem na teh tekmah, na katerih sem letos tekmovala, dobila, kar sem rabila," nam je zaupala glede načrtov, ki sta jih s trenerjem Romanom Krajnikom začrtala že lani.