Garnbret: Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena

Janja Garnbret je v Seulu postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, Rosa Rekar pa ji je delala družbo na zmagovalnem odru kot svetovna podprvakinja v težavnosti. V finale sta se uvrstili tudi Jennifer Buckley v balvanih in Lučka Rakovec v težavnosti.

"Zelo smo zadovoljni z izkupičkom, Janja in Rosa sta poskrbeli za pravljični razplet svetovnega prvenstva," je na sedežu Planinske zveze Slovenije selektor in vodja odprave v Južni Koreji Gorazd Hren. "Tudi pri fantih bi si želeli kaj več, ampak mislim, da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili," je dejal.

"Takšnega zaključka prvenstva si res nisem predstavljala, zelo sem ponosna na dosežek. Da sem si lahko zmagovalne stopničke delila z Janjo, je res nekaj zelo posebnega, saj je moja vzornica, po kateri se zgledujem," je dejala 20-letna plezalka iz Most pri Žirovnici Rekar.