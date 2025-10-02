Garnbret: Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena

- FOTO: Aljoša Kravanja
Janja Garnbret je v Seulu postala svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih, Rosa Rekar pa ji je delala družbo na zmagovalnem odru kot svetovna podprvakinja v težavnosti. V finale sta se uvrstili tudi Jennifer Buckley v balvanih in Lučka Rakovec v težavnosti.
"Zelo smo zadovoljni z izkupičkom, Janja in Rosa sta poskrbeli za pravljični razplet svetovnega prvenstva," je na sedežu Planinske zveze Slovenije selektor in vodja odprave v Južni Koreji Gorazd Hren. "Tudi pri fantih bi si želeli kaj več, ampak mislim, da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili," je dejal.
"Takšnega zaključka prvenstva si res nisem predstavljala, zelo sem ponosna na dosežek. Da sem si lahko zmagovalne stopničke delila z Janjo, je res nekaj zelo posebnega, saj je moja vzornica, po kateri se zgledujem," je dejala 20-letna plezalka iz Most pri Žirovnici Rekar.
Garnbret: Vsako leto je težje, a pritiskov sem vajena
"Na SP sem se odpravila z zelo dobrimi občutki. Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena. Od samega začetka sem se počutila dobro, nisem bila preveč nervozna. Znova sem dokazala, da zmorem nositi ta težak nahrbtnik, vsako leto je težje, sem pa pritiskov vajena, kar pa ne pomeni, da je breme kaj lažje, brez drame ni šlo, ampak sem zelo vesela, kako se je razpletlo," je še enkrat vtise strnila olimpijska šampionka.
Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je na letošnjem svetovnem prvenstvu osvojila tri odličja, s čimer je skupno število odličij na svetovnih prvenstvih povečala na 26.
Načrte za naslednjo sezono v ekipi še niso zastavili. Najprej sledi nekaj predaha. Dvakratno olimpijsko in desetkratno svetovno prvakinjo Garnbret čaka še nekaj sponzorskih obveznosti, ob tem pa še ne bo povsem povlekla črto pod tekmovanja na umetnih stenah v letošnji sezoni, čeprav je takoj po SP napovedala, da je za letos končala z nastopi na umetnih stenah.
Odzvala se je vabilu in bo od 17. do 19. oktobra nastopila na prestižnem masters tekmovanju Rock v Arcu ob Gardskem jezeru. "Gre za tekmo bolj za zabavo, to tekmo sem načrtovala nekaj česa," je dejala Garnbret.
V času tekmovalnega oddiha si želi tudi več plezati v naravnih skalah, kjer ima nekaj projektov v Franciji, Španiji in Italiji.
