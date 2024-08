Garnbret: O igrah v Los Angelesu še ne razmišljam

"Los Angeles je še daleč. Do takrat se lahko vmes karkoli zgodi, takrat bom stara 29 let, sicer bom še mlada, ampak. Ne vem iz glave," je povedala slovenskim novinarjem po koncu fizično in psihično utrujajočega finala, v katerem je dosegla tisto, po kar je prišla v Pariz.

Petindvajsetletna šampionka je postala prva športna plezalka z dvema zlatima olimpijskima odličjema. Postala je tudi prva Slovenka po Tini Maze z dvema olimpijskima zlatima medaljama. Mazetova je Olimp osvojila leta 2014 na igrah v Sočiju z zmagama v smuku in veleslalomu. Telovadec Miro Cerar, ki je na konju z ročaji slavil v Tokiu 1964 in nato še v Ciudad de Mexicu štiri leta pozneje, je bil prvi Slovenec, ki je ubranil olimpijsko zlato. Garnbretova je 56 let kasneje postala druga Slovenka za Cerarjem, ki je zmagala na dveh zaporednih olimpijskih igrah v isti disciplini.