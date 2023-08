Garnbretova o junakih poplav: Ste navdih in ta medalja je posvečena vam!

"Danes sem se imela fantastično, res sem odplezala tako, kot sem si tudi sama zamislila. Balvani so bili odlični, v bistvu res atraktivni, sicer so mi na ogrevanju izgledali malo lahko, iskreno povedano, tako da sem bila malo v skrbeh, malo nervozna, kako bo. Ampak na koncu so se izkazali, da niso bili tako lahki, kot so izgledali na prvi pogled. Sem bila pa jaz tista ta prava Janja, v ta pravem 'moodu' (razpoloženju op. a.), ko sem v tistem svojem svetu, ko ne vidiš v bistvu sploh publike, ne slišiš glasbe, si sam v tistem svojem svetu in samo plezaš tako, kot znaš. Tako da danes sem pokazala predstavo, kot sem si jo sama zamislila, res sem bila cel čas osredotočena na to, kar si želim narediti, in to mi je tudi uspelo, tako da sem izjemno vesela in srečna, da je bil tak začetek svetovnega prvenstva," je o tekmi brez napake najprej povedala šampionka Janja Garnbret, ki v balvanskem plezanju enostavno nima konkurence.