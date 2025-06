Garnbret po povratku zanesljivo v polfinale v Innsbrucku

Tam ne bo edina Slovenka, s 17. in 23. dosežkom sta se ji pridružili še Jennifer Buckley in Katja Debevec. Najboljši v kvalifikacijah sta bili Američanka Annie Sanders in Japonska Mao Nakamura.

Pri moških bo od Slovencev v polfinalu plezal Anže Peharc, v kvalifikacijah je bil 19. Timotej Romšak pa je v kvalifikacijah obstal, zasedel je 37. mesto. Najboljša dosežka sta uspela Korejcu Dohyun Leeju in Japoncu Soratu Anrakuju.