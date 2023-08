Garnbretova: Prave priprave na olimpijske igre se bodo začele novembra

"Prvi občutek po tako dolgem prvenstvu je bilo najprej olajšanje. Priborila sem si olimpijske igre, kar je bil najpomembnejši cilj. Seveda sem bila tudi zadovoljna, zdaj po nekaj dneh pa vidim, da je noro to, kar nam je uspelo. Več bi si težko želela. Hvala tudi ekipi, ki mi je olajšala delo," je na sprejemu na Planinski zvezi Slovenije novinarjem povedala slovenska šampionka.

Korošica pravi, da je bila to ena tistih tekem, kjer je bila "prava". "Skozi celo prvenstvo sem bila osredotočena, nič me ni zmotilo, obenem pa sem bila dobre volje. Ves čas." Naslednji veliki izziv bo olimpijski nastop v Parizu. "Prave priprave se bodo začele novembra. Tudi načrt tekem, ki me čakajo, je delno jasen. A pred tem bo prva pomembna tekma že svetovni pokal septembra v Kopru," je pet dni po velikem uspehu še povedala Janja Garnbret.

"Z Janjo v napadu gremo na vsako tekmo zelo samozavestni in nam je lažje. Ona je izpolnila vse svoje cilje, a pohvaliti moram tudi ostala dekleta, saj so vse prišle v polfinale v težavnosti. Mia Krampl je bila s četrtim mestom tik pod stopničkami. Julija Kruder je bila zelo dobra na balvanih, Vita Lukan in Mia v kombinaciji. Pri fantih pa se nam ni izšlo po načrtih, a žal je bilo, kot je bilo," pa je dosežke slovenskih plezalcev strnil selektor Gorazd Hren.