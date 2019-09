Garnbret: Premisliti moram o naslednjih ciljih, zdaj so to olimpijske igre

Prvo srečanje s plezanjem je bilo za Janjo Garnbret sicer naključno, a bila je ljubezen na prvi pogled. Pri sedmih letih je prijela prve oprimke, pri osmih je že tekmovala v državnem prvenstvu. Leta 2013 je nastopila na prvi večji mednarodni tekmi in takoj postala mladinska evropska prvakinja v balvanskem plezanju. Do danes je nanizala šestindvajset zmag v svetovnem pokalu in osvojila šest naslovov svetovne prvakinje. Kraljuje predvsem v težavnostnem plezanju in tudi "klasični" kombinaciji.