Garnbretova pričakovano izpušča evropsko prvenstvo

V Švici bo nastopilo 14 članov slovenske reprezentance v športnem plezanju pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena in trenerja Domna Švaba. Med njimi pa ne bo Janje Garnbret in Mie Krampl.

"Kljub temu, da je za nami vrhunec letošnjega leta, to so bile olimpijske igre, pa se je ostala ekipa normalno pripravljala na evropsko prvenstvo. Mislim, da so dobro pripravljeni," je pred začetkom tekmovanj v Villarsu sporočil Hren.

"Pričakovanja so pri meni vedno enaka, to je, da bodo tekmovalci dali vse od sebe, da bodo dobro odplezali, in definitivno ciljamo na finale. Kljub odsotnosti Janje in Mie gremo na evropsko prvenstvo z zelo kakovostno ekipo, verjamem vanjo," je prepričan selektor slovenske članske ekipe Hren.

Dvakratna olimpijska prvakinja pričakovano v Villarsu ne bo nastopila. Olimpijske igre v Parizu, po katerih olimpijski prestol v ženski konkurenci v kombinaciji ostaja trdno v slovenskih rokah, so bile glavni cilj sezone za Garnbretovo.

Že pred začetkom olimpijske sezone sta se s trenerjem Romanom Krajnikom odločila za selektiven izbor tekem in evropskega prvenstva ni bilo med njimi. Pred dvema letoma, ko je v Münchnu potekalo združeno evropsko prvenstvo več športov, med njimi tudi športnega plezanja, je Garnbretova navdušila s tremi naslovi prvakinje.

Najboljša je bila v obeh posamičnih disciplinah, v katerih je tekmovala, v težavnostnem in balvanskem plezanju, tema dvema naslovoma evropske prvakinje pa je dodala še naslov najboljše na stari celini v olimpijski kombinaciji. V Villarsu bo Garnbretova predala trojno evropsko krono.

V kombinaciji sta bili pred dvema letoma na vrhu razpredelnice dve Slovenki, Garnbretova je zmagala, drugo mesto je osvojila Kramplova, ki je ob Garnbretovi nastopila na obeh olimpijskih izvedbah športnega plezanja leta 2021 v Tokiu in letos v Parizu.

Kramplova je v Parizu tekmovanje končala v predtekmovanju na 17. mestu, zaradi pljučnice pa ne bo nastopila na letošnjem EP.

Bo pa svojo formo znova pokazal slovenski olimpijec Luka Potočar, ki je pariški olimpijski debi končal na 16. mestu.

V težavnostnem plezanju se bodo pod obronki masiva Mont Blanca za evropsko krono potegovali Vita Lukan, Sara Čopar, Lucija Tarkuš in Lana Skušek med ženskami ter Luka Potočar, Milan Preskar, Martin Bergant in Lovro Črep med moškimi.

Na EP v balvanskem plezanju bosta v ženski konkurenci poleg Čoparjeve in Tarkuševe nastopili še Katja Debevec in Julija Kruder, v moški pa ob Potočarju še Anže Peharc, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar in Timotej Romšak.

Tekmovalci, ki bodo nastopili v obeh disciplinah, torej Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Luka Potočar, se bodo potegovali tudi za preboj v finale kombinacije športnega plezanja, kjer bo nastopilo po osem najboljših po balvanih in težavnosti, z upoštevanjem dosežkov z obeh tekem. V hitrosti Slovenci ne bodo tekmovali.

Finale kombinacije, ki bo prihodnjo nedeljo tudi zadnje tekmovanje na EP v Villarsu, bo nato izvedeno v formatu kot na olimpijskih igrah.

Garnbretova pa ne bo izpustila prve poolimpijske tekme svetovnega pokala, ko bo Koper v športnem centru na Bonifiki svetovno karavano gostil 6. in 7. septembra na tekmovanju v težavnosti.