Garnbret se vrača po najdaljšem premoru v karieri

"V zadnjih devetih mesecih nisem imela nobene tekme. V Innsbrucku bo mogoče prvi občutek malo čuden, ko bom po toliko časa spet na tekmi. Ampak po drugi strani vedno pravim, da imam kar nekaj izkušenj, že desetletje tekmujem na najvišji ravni in tekmovati ne pozabiš kar tako. Mogoče bo čudno, počutila se bom malo zarjavelo oziroma zategnjeno. Ampak mislim, da bom kar kmalu padla v avtomatizem in bo na koncu čisto 'okej'," je še dejala Garnbret.

Na balvanih se bo v Innsbrucku po poškodbi vrnila Katja Debevec, ki tekmuje v svoji zadnji sezoni v karieri, nastopila bosta tudi Anže Peharc in Timotej Romšak pri moških.

V težavnosti pa bodo vsestranskima Garnbret in Buckley konec tedna družbo delali še Rosa Rekar, Mia Krampl, Lučka Rakovec, ki se prav tako vrača v karavano po težavah z zdravjem, Sara Čopar ter Luka Potočar, Lovro Črep in Milan Preskar pri moških.

Garnbret, ki je v tekmovalnem plezanju dosegla vse, kar je lahko in je bilo na voljo, pa v skalnem plezanju še ni uresničila vseh ciljev. Kot prva ženska je ta mesec pred vrnitvijo na tekmovalne stene želela preplezati eno najtežjih smeri na svetu, smer Bibliographie, z oceno 9b+, v steni na južni strani gore Ceuse pri Gapu. Ta cilj ostaja še neuresničen.

Garnbret čaka pestro poletje in še bolj pestra jesen. V Slovenski Bistrici bo 22. in 23. avgusta pripravila prvi 24-urni plezalni maraton z dobrodelno noto, ko bo skušala v družbi preplezati kar 100 smeri. To bo njen način priprave na septembrski finale sezone, koprsko tekmo svetovnega pokala in svetovno prvenstvo v Južni Koreji.

Innsbruck bo sicer gostil zadnjo, šesto balvansko tekmo sezone svetovnega pokala ter tretjo v težavnosti. Pred SP, ta bo v Seulu od 20. do 28. septembra, bodo na sporedu še tekme v težavnosti julija v Chamonixu in premierna v Madridu ter v Kopru 5. in 6. septembra kot zadnja postaja pred vrhuncem sezone.