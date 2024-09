Garnbretova si želi nastopiti tudi olimpijskih igrah v Los Angelesu

Leški, Vodišek in Garnbret prejeli nagrade za uspehe na OI v Parizu

Ob tem je izpostavila, da optimizem črpa iz dejstva, da je v zadnjem času spoznala veliko ljudi, ki so povezani s plezanjem oziroma vsaj poznajo koga, ki pleza.

Dvakratna olimpijska prvakinja je vzor številnim mladim plezalkam in plezalcem, pri čemer je tudi sama v mladih letih imela vzornico. "To je bila Mina Markovič, ki je tedaj bila v samem svetovnem vrhu. Želela sem si doseči rezultate, ki jih je dosegla ona. Opazovala sem njen stil plezanja, pa tudi vse ostale. Mislim, da je nekaj neverjetnega, da sem zdaj sama v tej poziciji," je o svoji vzornici iz mladih let dejala Garnbretova.

Njeni uspehi niso pozitivno vplivali le na vpis otrok v plezalne klube, temveč tudi na razvoj infrastrukture, saj je v Sloveniji v zadnjem času zraslo kar nekaj novih plezalnih centrov. "Moram reči, da sem vse izmed njih že preizkusila, a glede na to, kako skokovito se ta šport razvija, bi si želela še kakšnega več," je o infrastrukturnem vidiku svojih uspehov razmišljala Garnbretova.