Garnbret v lovu na zlati dvojček brez težav v finale

Janja Garnbret je bila na startu polfinala balvanov kot tretja najboljša iz kvalifikacij. Pred polfinalistkami so bili štirje zahtevni balvanski problemi in nobena ni prikazala povsem brezhibnega plezanja. Težave je imela tudi Garnbret, ki je bila doslej trikrat najboljša na svetu v balvanih, nazadnje pred dvema letoma v Bernu.

Slovenka je prvi balvan rešila v štirih poskusih, drugega v treh, tretjega v dveh, pri četrtem pa se ji je zalomilo, po rešeni coni namreč vrha ni osvojila. Njen dosežek je bil še vedno dovolj dober za tretje mesto polfinala in z izkupičkom 84,3 točke zanesljivo uvrstitev med najboljših osem. Te se bodo danes ob 12.00 po slovenskem času merile za zmago.

Za zgolj 0,3 točke sta bili od Garnbret boljši Erin McNeice iz Velike Britanije in Ariane Sanders iz ZDA, ki sta prav tako pustili po en nerešen balvan.

Preostale so se v finale prebile z dvema vrhovoma. V finalu se bodo merile še Francozinja Oriane Bertone (69,6), Američanka Melina Costanza (69,5), Izraelka Ayala Kerem (69,4), slovensko presenečenje Jennifer Buckley (69,2) in Nemka Anna Maria Apel (68,1).