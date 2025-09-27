Garnbret v lovu na zlati dvojček brez težav v finale

Janja Garnbret je bila na startu polfinala balvanov kot tretja najboljša iz kvalifikacij. Pred polfinalistkami so bili štirje zahtevni balvanski problemi in nobena ni prikazala povsem brezhibnega plezanja. Težave je imela tudi Garnbret, ki je bila doslej trikrat najboljša na svetu v balvanih, nazadnje pred dvema letoma v Bernu.
Slovenka je prvi balvan rešila v štirih poskusih, drugega v treh, tretjega v dveh, pri četrtem pa se ji je zalomilo, po rešeni coni namreč vrha ni osvojila. Njen dosežek je bil še vedno dovolj dober za tretje mesto polfinala in z izkupičkom 84,3 točke zanesljivo uvrstitev med najboljših osem. Te se bodo danes ob 12.00 po slovenskem času merile za zmago.
Za zgolj 0,3 točke sta bili od Garnbret boljši Erin McNeice iz Velike Britanije in Ariane Sanders iz ZDA, ki sta prav tako pustili po en nerešen balvan.
Preostale so se v finale prebile z dvema vrhovoma. V finalu se bodo merile še Francozinja Oriane Bertone (69,6), Američanka Melina Costanza (69,5), Izraelka Ayala Kerem (69,4), slovensko presenečenje Jennifer Buckley (69,2) in Nemka Anna Maria Apel (68,1).
Druga slovenska finalistka Buckley se je v polfinale prebila s 23. dosežkom kvalifikacij. 18-letnica, ki nastopa na svojem prvem članskem SP, v prvem in drugem balvanu ni osvojila vrha, tretjega je rešila v prvem poskusu, za četrtega pa potrebovala sedem poskusov in še ujela vstopnico v svoj prvi veliki finale. Mladinska svetovna prvakinja je lani na tekmi svetovnega pokala v balvanih v Innsbrucku osvojila drugo mesto in zaostala zgolj za Garnbret.
Slovenski plezalki Garnbret in Rosa Rekar sta v petek v Južni Koreji poskrbeli za sanjski dan. Garnbret je zmagala, 19-letna Rekar pa je na svojem prvem članskem SP z drugim mestom in srebrom osvojila svojo sploh prvo kolajno na največjih tekmah.
