Garnbretova za CNN o pasteh plezanja in motnjah hranjenja: Imela sem srečo

"Slovenka, ki se je povzpela na vrh športa, želi svojo prepoznavnost izkoristiti tudi za ozaveščanje o "kulturnih" pasteh plezanja, ki po njenih besedah prispevajo k vse pogostejšim motnjam hranjenja," so našo najboljšo plezalko predstavili pri CNN in dodali, da Garnbretova predstavlja novo generacijo plezalk, ki se zaveda, da je stara ideologija plezalke napačno učila, da manjša teža pomeni hitrejše plezanje.

Športniki so namreč v želji po čim boljših rezultatih začeli izpuščati ali zmanjševati obroke. "To je kulturna stvar v plezanju. V naše možgane je vgrajeno, da lažji kot si, močnejši si," je povedala zlata olimpijka, ki je sicer poudarila, da sama težav z motnjami hranjenja nima. Priznava pa, da ima teža v športu določeno vlogo. "Trdo verjamem, da se lahko s plezanjem ali katerim koli športom ukvarjate na zdrav način," je ameriškim novinarjem povedala Korošica in ob tem priznala, da je imela srečo, da je imela ob sebi ljudi, ki so jo usmerjali na pravo pot.