Garnbretova za konec sezone na stopničkah v seštevku svetovnega pokala

Janja Garnbret je v letu 2024 osvojila vse, kar je načrtovala, in je po zmagi na domači tekmi v težavnosti v Kopru končala sezono. Zmagala je na vseh tekmah, na katerih je nastopila, z vrhuncem sezone to je olimpijskimi igrami v Parizu, kjer je upravičila pričakovanja in še drugič postala olimpijska prvakinja v kombinaciji športnega plezanja.

Po igrah v Parizu je v začetku septembra nastopila zgolj še pred domačimi navijači v Kopru ter zmagala na tekmi svetovnega pokala v težavnosti. To je bila že njena 46. zmaga v karieri v svetovnem pokalu, tretja letos v težavnosti, s čimer si je zagotovila prednost tudi v seštevku sezone.

Za rekordni šesti naslov zmagovalke seštevka v težavnosti, po letih 2016, 2017, 2018, 2021 in 2022, se ni izšlo. Avstrijki Jessici Pilz je prav v finalu zadnje tekme sezone, sicer ob odsotnosti najboljših dveh, ob Garnbretovi je manjkala tudi olimpijska podprvakinja Američanka Brooke Raboutou, uspela najboljša predstava za sploh prvo zmago v sezoni.