Garnbretova tri v vrsto: na SP trikratna svetovna prvakinja

Sledil je drugi del, tekmovanje na balvanih, tekmovalke so morale opraviti s tremi različnimi postavitvami. Garnbretova na prvem balvanu ni prišla do vrha, bila je šesta, na drugem pa ni imela težav in je z njim opravila v prvo, tretji je bil najbolj zahteven in nobeni plezalki ni uspelo priplezati do vrha. Garnbretova je bila v seštevku balvanov druga, najboljša je bila Akijo Noguči. V skupnem seštevku dveh disciplin pa Garnbretova iz šestega napredovala na četrto mesto. Na prvih treh mestih so bile Britanka Shauna Coxsey, Japonka Nogučijeva in Poljakinja Miroslawova.