Garnbret: Rosa je tako plezala celotno sezono, res ji privoščim

"Res sem vesela. Nisem pričakovala tega, zato sem še toliko bolj srečna, da mi je uspelo doseči drugo mesto. Še posebej, ker sem med tekmo uživala in se imela lepo, ob tem pa pokazala dober nastop, na katerega sem lahko ponosna," je po koncu navdušeno povedala Rosa Rekar.
"Na tej tekmi sem res uživala. Če sem čisto iskrena, kvalifikacije mogoče niso bile najboljše, ampak potem v finalu sem se počutila pripravljeno. Moje misli so bile mirne, zato sem lahko lepo odplezala in speljala celotno tekmo tako, kot sem si zamislila. Vmes je bil sicer en manjši preplah pri vpenjanju, ampak tudi to smo rešili. Zelo sem zadovoljna, kako sem odplezala celotno prvenstvo," pa je bila jasna Janja Garnbret.
"Iskreno, Rosa je tako plezala čez celo sezono – lepo, konstantno, in ves čas je nakazovala, da bo enkrat prišla na stopničke. In to se je zgodilo prav na najboljši tekmi, na svetovnem prvenstvu. Jaz sem nekaj takega tudi pričakovala in mislim, da si to absolutno zasluži. Ima res neverjeten potencial, zelo dobro pleza, poleg tega pa ima tudi odličen karakter. Res ji privoščim," pa je dodala o svoji kolegici.
"Absolutno se mi zdi, da je iz prvenstva v prvenstvo vedno težje. Vsakič je težje braniti naslov, sploh ker se zadnjih deset let počutim, kot da ne napadam več, ampak ves čas nekaj branim. Zato je samo težje in težje. Prav zato sem zelo zadovoljna s tem tekmovanjem. Seveda je najlepša zlata medalja, še posebej, ko prideš do vrha. Ampak še lepše je, da si tokrat stopničke delim z Roso. To je res nekaj najlepšega. Nazadnje sem si stopničke delila z Mio Krampl, leta 2019, prav tako na svetovnem prvenstvu. Tako da ni lepšega," je še dodala devetkratna svetovna prvakinja Garnbret.
