Garnbret: Rosa je tako plezala celotno sezono, res ji privoščim

"Res sem vesela. Nisem pričakovala tega, zato sem še toliko bolj srečna, da mi je uspelo doseči drugo mesto. Še posebej, ker sem med tekmo uživala in se imela lepo, ob tem pa pokazala dober nastop, na katerega sem lahko ponosna," je po koncu navdušeno povedala Rosa Rekar.

"Na tej tekmi sem res uživala. Če sem čisto iskrena, kvalifikacije mogoče niso bile najboljše, ampak potem v finalu sem se počutila pripravljeno. Moje misli so bile mirne, zato sem lahko lepo odplezala in speljala celotno tekmo tako, kot sem si zamislila. Vmes je bil sicer en manjši preplah pri vpenjanju, ampak tudi to smo rešili. Zelo sem zadovoljna, kako sem odplezala celotno prvenstvo," pa je bila jasna Janja Garnbret.