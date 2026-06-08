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Drugi športi

Garnbret kot prva ženska čez legendarno smer Bibliographie

Ceüs, 08. 06. 2026 15.48 pred 12 minutami 5 min branja 4

Avtor:
J.B.
Fotografija, ki pove več kot tisoč besed.

Janja Garnbret še naprej premika meje mogočega v športnem plezanju. Kot prva ženska v zgodovini je preplezala smer Bibliographie, 9b+. S kar 35 metrov dolgo smerjo v francoskem Ceüsu je kot prvi leta 2020 opravil Alexander Megos. Od takrat je postala eden najpomembnejših vzdržljivostnih preizkusov sodobnega športnega plezanja.

Stena Bibliographie ima v plezalnem svetu poseben sloves.
Stena Bibliographie ima v plezalnem svetu poseben sloves.
FOTO: Red Bull Content Pool

Smer Bibliographie zaznamuje več kot 80 težkih gibov, dva dolga ključna odseka težavnosti 9a ter boj z zakrčenostjo podlahti v vetrovnih razmerah na 2.000 metrih nadmorske višine. Do sedaj je bilo v tej smeri uspešnih le pet moških.

Janja je v njej poskušala od leta 2024, v soboto, 6. junija 2026, pa ji je uspelo, ko tega ni niti zares načrtovala, v prvem ogrevalnem poskusu.

"Zjutraj, preden smo šli v plezališče, sem se najprej ogrela na mali steni v kampu. Plan je bil, da se potem v plezališču ogrevam še v eni lažji smeri z oceno od 7b do 8a in potem naredim prvi resen poskus v mojem projektu ta dan. Tokrat pa sem ubrala drugo taktiko, da se ogrejem kar v projektu, da še malo povadim gibe, da se mi prsti res ogrejejo. Ampak že takoj sem se počutila tako dobro, moja glava je bila mirna, da sem prišla čez prvi ključni del, ohranila mirno kri in mirno glavo in sem splezala kar do vrha," je o izjemnem podvigu povedala slovenska šampionka.

Alexander Megos je smer po prvem vzponu, za katerega je potreboval 60 dni poskusov, ocenil z 9c. Po drugi ponovitvi je Stefano Ghisolfi oceno znižal na 9b+, kar je sedaj splošno sprejeto. Sedemindvajsetletna Garnbret je smer prvič preizkusila kmalu po olimpijskih igrah leta 2024, dokončno pa jo je preplezala po petih daljših obiskih Céüsa. Skupaj je to naneslo 21 dni in 30 poskusov v smeri.

"Občutek je neverjeten. Iskreno ga je zelo težko opisati. Ko ti uspe, je vse gladko, vse popolno. Pravzaprav sploh ne čutiš, kaj plezaš," je dodala.

Fotografija, ki pove več kot tisoč besed.
Fotografija, ki pove več kot tisoč besed.
FOTO: Red Bull Content Pool

Zanjo je uspešen vzpon vrhunec procesa, ki ni zahteval le fizične moči, temveč tudi potrpežljivost in vztrajnost: "Mislim, da sem se v teh petih obiskih ogromno naučila o sebi. Veliko sem se naučila o Céüsu in sami smeri. Morda sem bila tokrat manj živčna kot v preteklosti. Počutila sem se najmočnejšo doslej in pripravljeno na celoten proces. Ta dva tedna sta me preizkusila tako, kot me ni še nič prej. Preizkusila sta moje potrpljenje."

Uspešen vzpon je prišel nepričakovano. Namesto da bi se plezanje stopnjevalo proti načrtovanemu zaključnemu poskusu, je uspela že ob prvem pravem stiku s skalo ta dan.

"Bila sem v svojem mehurčku, v svojem svetu, in preprosto počela to, kar imam najraje. Za razliko od drugih dni, v plezališču tudi ni bilo veliko ljudi, zato ni bilo glasnega navijanja. Bil je eden najbolj spokojnih trenutkov v moji plezalni karieri."

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
FOTO: Red Bull Content Pool

Uspešen vzpon je "padel" na zadnji plezalni dan v Ceüsu, pred vrnitvijo na tekmovanja. Po nenehnem boju z razmerami je končno dočakala pogoje, na katere je čakala. Temperature so se gibale okoli 15 C, kar je bilo občutno hladneje kot prejšnje dni. Močan veter je ohranjal primerno temperaturo zraka in apnenca, kar je pri tako zahtevnih zaporedjih gibov zelo pomembno za trenje med kožo na prstih in oprimki v naravni skali.

Vrh smeri je Garnbret vpela okoli pol pete ure popoldan, po približno 15 minut trajajočem vzponu. "Bilo je preprosto popolno. Zelo vetrovno, skala pa hladna in oprijemljiva. Točno to sem si želela in potrebovala za uspešen vzpon. In danes sem se počutila res odlično, že takoj sem imela občutek, da letim."

Kljub temu je v takšni smeri potrebno ostati zbran vse do vrha. Tudi Janja je v njej večkrat padla potem, ko je že kazalo, da bo uspešna.

"Ta vzpon je skupek vsega, kar sem se naučila v zadnjih dveh letih. Ta smer me je naučila, da se lahko z mirno glavo in potrpežljivostjo zgodi karkoli. Nikoli se ne smeš odpisati – do zadnjega poskusa se moraš boriti na vso moč. Ko ti končno uspe, je občutek neverjeten. Ves trud, ki si ga vložil, vsa predanost, potrpežljivost – ko se vse sestavi v celoto, je občutek izjemen. Danes imam srce res polno."

Kmalu bo napadala 50. zmago v svetovnem pokalu.
Kmalu bo napadala 50. zmago v svetovnem pokalu.
FOTO: Red Bull Content Pool

 

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Čeprav že pogleduje proti naslednji tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku, kjer lahko preseže mejo 50 zmag, želi Janja graditi tudi na tem dosežku.

"To je nekaj, kar bo ostalo z mano za vedno. Pomagalo mi bo pri prihodnjih skalnih projektih, na tekmovanjih, pri treningu in pri vsem, kar bom počela v življenju," je še povedala. 

Bibliographie ima posebno težo

Najuspešnejša tekmovalna plezalka v zgodovini je doslej osvojila dve olimpijski zlati medalji, deset naslovov svetovne prvakinje in rekordno število zmag v svetovnem pokalu. Medtem ko so njeni dosežki na umetnih stenah v zadnjem desetletju na novo opredelili tekmovalno plezanje, Bibliographie predstavlja njen najpomembnejši skalni vzpon doslej.

"Ta smer je v meni prižgala ogenj. Vzbudila je nekaj posebnega in vedno znova sem se vračala k njej. Nedvomno mi je pomagala postati boljša športnica in boljša plezalka."

Ceüse, ki leži v francoski regiji Hautes-Alpes, že dolgo velja za eno najpomembnejših športno-plezalnih območij na svetu. Slovi po izjemno kakovostnem apnencu in vrhunskih vzdržljivostnih smereh. Bibliographie je ena tamkajšnjih najtežjih preizkušenj, saj od prvega giba do vpetja v sidrišče zahteva izjemno moč v vzdržljivosti, natančnost in zbranost.

Namesto da bi se osredotočala na ocene ali primerjave, Janja vedno znova poudarja svojo ljubezen do samega plezanja. "Tega ne počnem zato, da bi karkoli dokazovala. Preprosto obožujem plezanje in mislim, da je to šele začetek. Naslednjo generacijo želim navdihniti, da se ne boji ocen. Ni pomembno, kdo je smer splezal, moški ali ženska – smer je smer!"

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Ana desetnica
08. 06. 2026 16.17
Bravo Janja!!! Super si v vseh ozirih. Kare tako naprej!!
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0 0
Ana desetnica
08. 06. 2026 16.18
Pa veliko sreče v Innsbrucku. Navijam za 50. zmago.
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0 0
wsharky
08. 06. 2026 16.13
čestitke Janji, če bi bil minister tovariš Han, bi ji rožice prinesel in se fotografiral z njo
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+2
2 0
borjac
08. 06. 2026 16.09
Janja je zmagala v svoji karieri vse kar se je dalo zmagati , sedaj pa išče v tem športu ekstremne podvige , super punca , super športnica naša Janja !!!
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0 0
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