Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Garnbretova del spektakla z Verstappnom: Ko misliš, da si hiter, je on že mimo

Silverstone, 17. 09. 2026 20.27 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I. A.G.
Janja Garnbret

Janja Garnbret je vajena premikanja meja v športnem plezanju, tokrat pa se je preizkusila v povsem drugačni vlogi. Slovenska šampionka je bila del spektakularnega dirkaškega izziva na slovitem Silverstonu, kjer se je za volanom gokarta pomerila tudi z zvezdnikom Formule 1 Maxom Verstappnom.

Nizozemski dirkač Max Verstappen se je v posebnem izzivu Max vs 100 na stezo podal za stotimi tekmeci, njegova naloga pa je bila jasna – prehiteti prav vse. Med udeleženci iz različnih športov je bila tudi Janja Garnbret, ki je lahko iz neposredne bližine občutila, kako hiter je štirikratni svetovni prvak formule 1.

"Končalo se je zares hitro. Max je res neverjeten dirkač. Ko se začneš počutiti hitrega, je on že mimo. Zgrajen je drugače kot mi ostali. Res je neverjetno in izkušnje mi ni žal," je po dirki z nasmehom povedala slovenska plezalka.

Verstappen, ki je imel na voljo 30 krogov, da prehiti vseh 100 nasprotnikov je delo opravil veliko hitreje. Za napredovanje na prvo mesto je potreboval le 14 krogov. "Vedno dam vse od sebe. Ko si nadenem čelado, ni več milosti. V prvem krogu je bil kaos, ki ga je bilo treba preživeti, potem pa moraš loviti tekmece. Zabavno je bilo nizati hitre kroge in jih prehitevati enega za drugim," je po dogodku dejal Verstappen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska šampionka si bo še posebej zapomnila priložnost, da je lahko dirkala na enem najbolj prepoznavnih dirkališč na svetu in se za nekaj trenutkov znašla tik ob Verstappnu. "Od te izkušnje mi bo ostalo vse od tega, da sem dirkala v Silverstonu, do tega, da sem Maxa videla od blizu in bila tik ob njem. Čeprav je trajalo le malo časa, mi bo celotna izkušnja ostala zelo pri srcu. Max je fantastičen, do njega imam ogromno spoštovanja in je velik navdih."

Za Garnbretovo je bil to nekoliko drugačen športni izziv od tistih, ki jih je vajena v plezalni steni, a obenem priložnost, ki je, kot pravi sama, še dolgo ne bo pozabila.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Janja Garnbret Max Verstappen Silverstone gokart formula 1

Velika okrepitev za Slovenijo: Čebulj se vrača po dveh letih

24ur.com Janja Garnbret se je v Silverstonu pomerila z Maxom Verstappnom
24ur.com Smrtna žrtev na Nürburgringu, sožalje izrekel tudi Verstappen
24ur.com Verstappen po domačem odstopu pojasnil vzroke za nesrečo v Zandvoortu
24ur.com Verstappen za ogrevanje že zmagal na Nürburgringu
24ur.com Max Verstappen, štirikratni svetovni prvak F1, Slovencu podelil pokal
24ur.com Verstappen je naveličan težav z dirkalnikom
Moskisvet.com Kdo je lepotica, ki je očarala Maxa Verstappna?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Poštar izginil z denarjem za pokojnine, zdaj so ga ujeli na meji
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961