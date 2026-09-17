Garnbretova del spektakla z Verstappnom: Ko misliš, da si hiter, je on že mimo

Nizozemski dirkač Max Verstappen se je v posebnem izzivu Max vs 100 na stezo podal za stotimi tekmeci, njegova naloga pa je bila jasna – prehiteti prav vse. Med udeleženci iz različnih športov je bila tudi Janja Garnbret, ki je lahko iz neposredne bližine občutila, kako hiter je štirikratni svetovni prvak formule 1.
"Končalo se je zares hitro. Max je res neverjeten dirkač. Ko se začneš počutiti hitrega, je on že mimo. Zgrajen je drugače kot mi ostali. Res je neverjetno in izkušnje mi ni žal," je po dirki z nasmehom povedala slovenska plezalka.
Verstappen, ki je imel na voljo 30 krogov, da prehiti vseh 100 nasprotnikov je delo opravil veliko hitreje. Za napredovanje na prvo mesto je potreboval le 14 krogov. "Vedno dam vse od sebe. Ko si nadenem čelado, ni več milosti. V prvem krogu je bil kaos, ki ga je bilo treba preživeti, potem pa moraš loviti tekmece. Zabavno je bilo nizati hitre kroge in jih prehitevati enega za drugim," je po dogodku dejal Verstappen.
Slovenska šampionka si bo še posebej zapomnila priložnost, da je lahko dirkala na enem najbolj prepoznavnih dirkališč na svetu in se za nekaj trenutkov znašla tik ob Verstappnu. "Od te izkušnje mi bo ostalo vse od tega, da sem dirkala v Silverstonu, do tega, da sem Maxa videla od blizu in bila tik ob njem. Čeprav je trajalo le malo časa, mi bo celotna izkušnja ostala zelo pri srcu. Max je fantastičen, do njega imam ogromno spoštovanja in je velik navdih."
Za Garnbretovo je bil to nekoliko drugačen športni izziv od tistih, ki jih je vajena v plezalni steni, a obenem priložnost, ki je, kot pravi sama, še dolgo ne bo pozabila.
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