Garnbretova in Kruder prva domača zmagovalca olimpijske kombinacije

Čeprav sta premierna naslova dobila favorizirana Janja Garnbretin Jernej Kruder, pa jima do krstnega naslova ni šlo tako gladko, kot je bilo mogoče pričakovati pred začetkom prvenstva. V hitrosti sta po spodletelem oziroma prehitrem startu bila druga, pred njiju sta se uvrstila Urška Repušičin Žiga Zajc. Svetovna prvakinja v balvanih in zmagovalka seštevka balvanske sezone v svetovnem pokalu je imela več nepričakovanih težav tudi v balvanskem delu. Po balvanih je najboljša slovenska športna plezalka zdrsnila na tretje mesto, pred njo sta se uvrstili Vita Lukanin Lučka Rakovec.

V težavnosti, s katero se je sklenila kombinacijska premiera, pa je Garnbretova kot aktualna svetovna prvakinja v olimpijski kombinaciji in svetovna podprvakinja v težavnosti suvereno osvojila vrh in tudi naslov državne prvakinje. Za razglasitev najboljše po težavnosti je sodniška žirija celo upoštevala uro. Garnbretova pa je boj za zmago v težavnosti in skupno zmago v kombinaciji dobila na podlagi hitrejšega plezanja v finalni težavnostni smeri v primerjavi z Rakovčevo, ki je prav tako osvojila vrh smeri. Najboljše so se zvrstile v skladu z najmanjšim zmnožkom po vseh treh krogih kombinacijskega finala. Drugo mesto je v napetem in dramatičnem finalu kombinacije osvojila Rakovčeva, tretja je bila Vita Lukan.

Amerika je pustila posledice

"Je bilo kar zanimivo, da smo lahko kombinacijo preizkusili že pred svetovnim prvenstvom. Je bil zelo dober trening. Je pa šlo malo na tesno. Vseeno je tekma v Ameriki pustila nekaj posledic. Mislim pa, da bom že zelo kmalu tista stara Janja. Današnja finalna smer je bila tudi zelo dobra priprava na sezono v težavnosti," je dejala nova slovenska prvakinja v olimpijski kombinaciji.

Pri članih je naslov osvojil Kruder, drugo mesto je pripadlo Domnu Škoficu, tretji je bil Anže Peharc. Kruder je bil najboljši v balvanih, v hitrosti in težavnosti je bil drugi ter je imel na koncu najmanjši zmnožek. Škofic pa je dobil preizkušnjo v težavnosti, v hitrosti je bil sedmi, na balvanih pa četrti.

Kruder: Upam na podobno tudi na svetovnem prvenstvu

"Ni primerljivo v svetovnim pokalom in z olimpijskimi igrami, ampak vseeno sem čutil nekaj pritiska, ki pa sem ga znal obvladati. Vse tri discipline sem odplezal tako, kot je bilo treba. So pa v vseh treh obstajale še rezerve. Rezultat pa je tak, da sem ga zelo vesel, in upam, da bo podoben tudi na svetovnem prvenstvu oziroma izborni tekmi za olimpijske igre," je dejal Kruder.

Olimpijska kombinacija obsega hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje. V takšnem formatu bo ta nova disciplina tudi na sporedu poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu. Na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu se sicer že obeta nova sprememba formata. Po napovedih bodo podelili dva kompleta kolajn, v hitrostnem plezanju ter najboljšim v kombinaciji balvanov in težavnosti.

'Na vrhu tisti pravi olimpijci'

Prvih 14 olimpijskih vstopnic, sedem ženskih in sedem moških, bodo razdelili že avgusta v Tokiu, na svetovnem prvenstvu v olimpijski kombinaciji. Naslednjih dvanajst, šest ženskih in šest moških, pa konec novembra oziroma v začetku decembra na kvalifikacijski tekmi v Toulousu v Franciji. Preostalih 14 pa pred olimpijskim Tokiom prihodnje leto. Skupno je v obeh konkurencah na voljo 40 olimpijskih mest.

"To je bila ena odlična generalka in super izkušnja. Tekma je bila dramatična in do zadnjega trenutka ni bilo jasno, kdo bo zmagal. Na vrhu pa imamo vseeno tiste prave olimpijce," pa je tekmovalni konec tedna pospremil selektor slovenske članske reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.