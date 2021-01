Garnbretova in Škofic v sedmih urah na vrh trboveljskega dimnika

Postavljavca z mednarodno licenco, Simon Margonin Katja Vidmar, sta s svojo ekipo na trboveljskem dimniku postavila najdaljšo umetno plezalno smer v zgodovini, ki je sestavljena iz 13 raztežajev in ocenjena z 8b+. Uporabila sta okoli 800 oprimkov in reliefov, ki so skupaj tehtali preko dve toni, so sporočili iz Freemedia.si.

Smer je že jeseni v drugem poskusu uspelo preplezati Garnbretovi in Škoficu, vzpon pa tudi za plezalca njunega kalibra ni bil lahek. Prvi poskus je trajal skoraj 12 ur, a sta vrh dosegla z več padci, zato ni bil uspešen. Drugič sta na vrh dimnika prišla po sedmih urah in pol, vse raztežaje pa sta na koncu uspešno prosto preplezala.