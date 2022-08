Garnbretova na EP najboljša tudi v kvalifikacijah balvanov

Zgoščeni spored EP tekmovalcem in tekmovalkam, ki se potegujejo za nastop v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost, prinaša štiri zaporedne tekmovalne dneve. V soboto bosta sledila polfinale in finalni boj za odličja v težavnosti za ženske. "V bistvu nič posebnega, tudi na OI sem morala menjati med disciplinami, tako da mi to ne predstavlja prevelikega problema, kar se tiče glave, kako se pripraviti. Razlika je samo v ogrevanju, vendar pa imam za sabo leta izkušenj," pravi Garnbretova.

"Dobro sem začela, nato pa sem se narobe lotila tretjega balvana, ki pa sem ga v tretjem poskusu splezala do vrha, zadnjega pa nisem splezala do vrha, želela bi si, da bi imela še en poizkus, ker sem bila res blizu. To je bil sicer moj najljubši balvan, v katerem si moral malce razmišljati, kar mi je všeč, ter zato, ker je zahteval znanje v plezanju 'plat' (ravnih navpičnih sten)," je dejala.

Z okrnjeno konkurenco na EP, saj ne tekmujejo Američanke in Azijke, ki so letos blestele v svetovnem pokalu, se ne obremenjuje. "Gre sicer zgolj za EP, vendar pa ne gre podcenjevati nikogar, ker mislim, da so vse dobro pripravljene in si vse želijo medalj."

Ne obremenjuje se tudi s statusom superzvezdnice: "To pozornost prenašam tako kot vedno, jaz sem pač jaz, se skušam ne ubadati z vsemi ostalimi stvarmi, ampak samo delam tisto, kar je treba narediti."

Tokrat pa jo je vseeno nekoliko presenetilo navijaško vzdušje, ko so Münchenčani prostor pod stenami napolnili že v kvalifikacijah. "München je res posebna tekma, vedno sem uživala plezati v Münchnu, ker sem se počutila kot doma vsakič, ko sem tukaj tekmovala. Mi je res dobra publika, kako navijajo in vse." Tekmovanje v športnem plezanju je v Münchnu prvič v mestu, prej je bilo v Olimpijskem parku. "Tukaj imaš občutek, kot da so OI, tak ambient je," je povedala Garnbretova.

Od štirih Slovenk v kvalifikacijah balvanov so si polfinale priborile tri. Vita Lukan je bila s tremi vrhovi in dvema conama tretja, Katja Debevec z dvema vrhovoma in eno cono 11., Mia Krampl, ki je v kvalifikacijah težavnosti na drugem mestu zaostala le za Garnbretovo, je polfinale kot 21. zgrešila za eno mesto.

"Bilo je malo preveč poskusov, v četrtem bolderju sem naredila veliko napako, bi morala osvojiti vrh te smeri, da bi rekla, da je bila tekma dobra," je povedala Lukanova, šesta po kvalifikacijah težavnosti, ki tako kot Garnbretova meri tudi na nastop med osmerico v novem olimpijskem formatu balvani-težavnost ob koncu EP v Münchnu.

Uspešni tudi slovenski plezalci

Luka Potočar, ki ima v svoji zbirki že osvojeno srebro z lanskega svetovnega prvenstva v težavnosti v Moskvi, je petkove kvalifikacije končal kot četrti. "Sem zadovoljen s kvalifikacijami težavnosti, mogoče kakšna napaka preveč v prvi smeri, za drugo smer pa sem vesel, da mi je uspel tisti zadnji gib, ki je bil res nekaj posebnega. Občutki so dobri, mislim, da sem pripravljen, tako kot sem bil na vseh tekmah pred evropskim prvenstvom. Se veselim polfinala," je dejal Potočar, ki se je uvrstil tudi v polfinale v balvanih.

Boljši od Potočarja so bili danes le trije favorizirani tekmovalci, predstavnik domačinov Alexander Megos, Čeh Adam Ondra in še en Nemec Yannick Flohe. Vsi štirje vključno z 20-letnim Jeseničanom so osvojili vrh druge kvalifikacijske smeri. O razvrstitvi na lestvici je odločala prva smer. Megos in Ondra sta si delila prvo mesto, oba sta v prvi smeri dosegla višino 47+, Flohe je padel na višini 46+, Potočar na višini 46.

Škofic je bil sedmi z višinama 42+ in 48+, Preskar pa je s 25. mestom ujel predzadnjo vstopnico z višinama 34 in 39+.