Garnbretova ne neha navduševati in postavlja nove, težko predstavljive mejnike

Po olimpijski sezoni 2024, v kateri se je lani avgusta v Parizu še drugič zavihtela na olimpijski prestol, se je odločila za tekmovalni premor. Ta je trajal kar 292 dni. To je bil najdaljši prostovoljni tekmovalni premor Janje Garnbret v karieri, z izjemo obdobja zaprtja zaradi koronske pandemije. Zaradi poškodbe palca je denimo izpustila eno ali dve tekmi, letos sedem. Povratek na tekmovanja je skrbno načrtovala. Želela si je nastopiti v Innsbrucku, kjer se je vedno dobro počutila. Na Tirolskem je nadaljevala zanimiv niz zmag. Lani in letos se je zavihtela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra na vsaki tekmi, na kateri je nastopila.

Janja Garnbret se je po večmesečnem premoru več kot uspešno vrnila na plezalne stene. FOTO: Grega Valančič

Vrnitev je začela v sredo 25. junija s kvalifikacijami balvanov, sklenila pa v nedeljo zvečer s še drugo zmago v razmaku 48 ur. V tem času je skupaj splezala 14 smeri, štiri v kvalifikacijah balvanov, dve v polfinalu in štiri v finalu balvanov ter skupno štiri smeri v tekmovanju težavnosti, upoštevajoč vse tekmovalne kroge v tej disciplini. Časa za spanec med posameznimi etapami ni bilo. Najtežje se je bilo umiriti in preklopiti misli in naravnati telo po balvanski zmagi. V petek ob 22.00 je še opravljala obveznosti po finalu balvanov, v soboto naslednji dan pa je ob 8.00 že morala biti na startu kvalifikacij težavnosti. Kot so priznali v njenem taboru, je v noči s petka na soboto spala zgolj tri ure.

Janja Garnbret je vnovič navdušila ob svoji vrnitvi na tekme svetovnega pokala. FOTO: Damjan Žibert

Nato je sledila celodnevna sobota z vročino. Utrujenost je bila velika. O tem je za svojo ekipo spregovorila tudi po zadnji etapi tekmovanja. "Finalni nastop je bil za situacijo, v kateri sem bila, fantastičen. Moram reči, da sem se po treh neprekinjenih dneh tekmovanja počutila izjemno utrujeno. Ampak sem si rekla, da dam vsaj vse od sebe, pokažem eno dobro borbo in kakorkoli bo, bo super za po devetih mesecih tekmovalnega premora. Ne smem se pritoževat nad tem, kar je bilo, kako sem plezala, ker to, kar sem naredila, je bilo odlično," je dejala Garnbretova. V finalni smeri ni osvojila vrha. Dosegla je višino 41, kar pa je bilo še vedno daleč boljše od konkurence. "Smer je bila fantastična, uživala sem, bila je težka, tudi na ogledu je bila videti težka. Vsi vemo, da uživam v takšnih smereh, tako da se nimam kaj za pritoževat. Bilo je super, hvala, Innsbruck," je dodala.

Po vikendu na novem plezalnem stadionu ob reki Inn ima v svoji lasti 48 zmag v konkurenci svetovnega pokala. Nihče drug jih nima toliko. Osemnajst zmag ima na tekmah v balvanih, 30 v težavnosti. Po največjem številu zmag v težavnosti, eni od plezalnih disciplin svetovnega pokala, se je izenačila z Jain Kim iz Južne Koreje. "O tem mejniku sem izvedela šele po koncu finala. To, da sem omenjena v istem stavku kot Jain Kim, je izjemno. Sem izjemno ponosna, da mi je uspelo nekaj takega doseči, in mi je res v največjo čast, da si ta dosežek delim z Jain Kim. Bila je fantastična tekmovalka, njen stil je bil tako eleganten, da se je ne moreš nehati nagledati, ko je plezala," je dejala.

"Ko sem začenjala svojo kariero, sem pregledala vse njene posnetke, želela sem si plezati kot ona. Res mi je bila inspiracija, tudi z Mino Markovič sta vedno imeli borbo za skupni seštevek, kar je bilo neverjetno gledati," se je južnokorejski vzornici poklonila Garnbretova. Janja Garnbret v poolimpijski sezoni skrbno izbira tekme, na katerih bo nastopila. Izpustila bo Chamonix in Madrid, njena naslednja tekma bo 5. in 6. septembra v Kopru, kjer bo pred domačo publiko lovila 49. zmago v svetovnem pokalu in nov rekord 31 zmag v težavnosti. Še pred tem se bo 22. in 23. avgusta lotila posebnega ekshibicijskega dogodka z navijači v Slovenski Bistrici, ko bo skušala preplezati 100 smeri v 24 urah.