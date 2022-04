Garnbretova z zmago začela novo sezono

Korošica Janja Garnbret je v Meiringenu vpisala svojo še 49. uvrstitev na oder za zmagovalke. Pri svojih 23 letih je zbrala 32 zmag v svetovnem pokalu v športnem plezanju, s čimer je izboljšala svoj prejšnji mejnik. Toliko zmag ni osvojil še nihče v svetovnem pokalu v športnem plezanju. To je bila njena 14. zmaga v disciplini balvani, 18 jih ima v težavnosti. Garnbretova je bila edina Slovenka v današnjem polfinalu in finalu. Vita Lukan je v petkovih kvalifikacijah osvojila 23. mesto, Mia Krampl je bila 25., Sara Čopar 37., Lučka Rakovec 39., Julija Kruder 43. in Katja Debevec 47. "Današnja zmaga je bila privilegij. Pomeni mi res veliko, ker ni nobenega zagotovila, da zmagaš na vsaki tekmi. Vsaka tekma je zgodba zase. Če zmagaš na vseh tekmah v prejšnji sezoni, to še ne pomeni, da boš zmagal na vse tekmah v tej sezoni," je po zmagi dejala Korošica. "Vsaka zmaga mi res veliko pomeni, zato je bilo tudi tako čustveno," je še dodala. Olimpijska prvakinja se je kot najboljša med vsemi udeleženkami kvalifikacij s petimi osvojenimi vrhovi balvanskih smeri v skupno desetih poskusih že v petek dopoldne pognala na mesto vodilne. Mesto vodilne je ubranila v polfinalu in ga v finalu ni več izpustila iz rok.

V polfinalu in finalu je edina osvojila vrhove vseh osmih balvanskih smeri, šest od teh v prvem poskusu.