Garnbretova prepričljivo vodi, v polfinalu štirje Slovenci

V kvalifikacijah tretje tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju so bili uspešni štirje slovenski tekmovalci. Za najboljši dosežek je pričakovano poskrbela Janja Garnbret, ki prepričljivo vodi. Polfinale so si zagotovili še Anže Peharc s tretjim dosežkom, Katja Debevec z 12. in Vita Lukan s 16. dosežkom.

Janja Garnbret je sezono svetovnega pokala odprla aprila z zmago v balvanskem plezanju v Meiringenu v Švici. Naslednjo balvansko tekmo, ki je bila v Salt Lake Cityju, je izpustila. A glede na prikazano v kvalifikacijah nove tekme v mestu ob Velikem slanem jezeru v ameriški zvezni državi Utah ima v balvanskem plezanju še vedno vse pod nadzorom. Korošica je uspešno strla vseh pet kvalifikacijskih balvanskih problemov, le v tretjem je za vrh potrebovala dodaten poskus, ostale štiri pa je vsakega osvojila v prvo. icon-expand Janja Garnbret FOTO: Luka Fonda Prva slovenska kandidatka za olimpijsko kolajno se je v hitrostnem plezanju prvič prebila v izločilne boje ter zasedla 15. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev v tej disciplini, ki bo skupaj z balvani in težavnostjo del olimpijske kombinacije avgusta v Tokiu na Japonskem. Garnbretova je bila zelo hitra v kvalifikacijah hitrosti s sedmim časom, tako visoko še ni bila nikoli prej, ter se je na 15-metrski steni s fiksnimi oprimki prvič spustila pod časovno mejo devetih sekund. Med najboljšo dvajseterico v balvanih se bosta drevi merili tudiKatja Debevecin Vita Lukan, ki sta imeli na svojem računu štiri vrhove balvanskih smeri. V moških kvalifikacijah se je dobro odrezal Anže Peharc s petimi osvojenimi vrhovi smeri. Pred Tržičanom sta se uvrstila zgolj japonska predstavnika Kokoro Fujii in Tomoa Narasaki. Peti slovenski tekmovalec na startu sobotnih kvalifikacij Gregor Vezonik je s tremi vrhovi obstal pred vrati polfinala na 24. mestu. Polfinale najboljše dvajseterice v vsaki od konkurenc se bo začel ob 19.15 po srednjeevropskem času, finale najboljših šest pa bo v noči na ponedeljek z začetkom ob 1.15.