Garnbretova prva tudi v kvalifikacijah težavnosti, v polfinalu osem Slovencev

V polfinale so so uvrstili Janja Garnbret, Mia Krampl, Tjaša Kalan, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Domen Škofic, Martin Bergant in Luka Potočar. Garnbretova je v torek na balvanih že osvojila prvo medaljo na tem svetovnem prvenstvu (kot prva tekmovalka v zgodovini je drugič zapored svetovna prvakinja v balvanskem plezanju). Prav tako je bila odlična v današnjih kvalifikacijah v težavnostnem plezanju, saj je edina dosegla vrh na obeh smereh. Lani je na SP v Innsbrucku v težavnosti osvojila srebrno odličje, leta 2016 pa je na svojem premiernem SP v težavnosti v Parizu s 17 leti postala druga najmlajša svetovna prvakinja v zgodovini.

Od slovenskih tekmovalk so se med najboljših 26, kolikor se jih bo pomerilo v polfinalu, uvrstile še Mia Krampl s sedmim, Tjaša Kalan z 12., Lučka Rakovec s 16. in Vita Lukan z 18. rezultatom kvalifikacij, so zapisali na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Brez polfinala je ostala le Mina Markovič, ki je zasedla 46. mesto. V moški konkurenci je bil v kvalifikacijah Domen Škofic 15., Martin Bergant 23. in Luka Potočar 26. Praznih rok sta ostala Jernej Kruder na 28. mestu in Anže Peharc na 41. mestu.