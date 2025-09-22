Garnbretova razred zase z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma

Od Slovencev je Rosa Rekar na devetem mestu (28+, 41), Lučka Rakovec je 11. (30+, 32+), svetovna podprvakinja v težavnosti iz leta 2019 Mia Krampl je 18. (30+, 28+). Lucija Tarkuš je prvenstvo končala že prvi dan na 29. mestu (27+, 26+). V polfinale napreduje najboljših 24.
Edini slovenski plezalec v Seulu Luka Potočar je osvojil en vrh, v drugem pa je padel na višini 28+. Gre za dosežek, s katerim si je zagotovil deveto izhodišče. Moške kvalifikacije je dobil Španec Alberto Gines Lopez z dvema vrhovoma smeri. Branilec naslova iz Berna Avstrijec Jakob Schubert je osmi (28+, 44).
Tako polfinale kot finale v težavnostnem plezanju bosta v Južni Koreji na sporedu v petek. V torek bodo potekale še kvalifikacije v balvanskem plezanju. V balvanih bodo poleg Janje Garnbret, ki edina v slovenski vrsti nastopa v dveh disciplinah, tekmovali še Jennifer Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc. V hitrosti Slovenci ne bodo nastopili.
Garnbretova je kot dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja glavna favoritinja v težavnosti in balvanih. Z desetimi kolajnami, ki jih je osvojila od leta 2016, od tega osmimi najžlahtnejšega leska, je tudi rekorderka SP. In v uvodnem delu prvenstva ni razočarala.
Edina je zmogla do vrha v obeh smereh med plezalkami ter z odliko opravila prvi del boja za tretji naslov v težavnosti. Tekmice je niso dohajale. Britanka Erin McNeice, ki se je najbolj približala Slovenki, je imela en vrh, v drugi smeri pa so ji priznali višino 44+. Tretja je Američanka Annie Sanders z višinama 44+ in 41. Branilka naslova iz Berna (2023) Japonka Ai Mori v Seulu ne tekmuje.
Šestindvajsetletna Garnbretova je zadnji dve leti nepremagljiva. Od 12. avgusta 2023, ko je na SP v Bernu v težavnosti zasedla drugo mesto, je Korošica zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila. Pred SP je letos nastopila le na dveh svetovnih pokalih, v Innsbrucku je slavila tako v balvanih kot težavnosti, v Kopru pa je konkurenco premagala za rekordno 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti.
Korošica je na prejšnjem SP poskrbela za dvojno krono v balvanih in olimpijski kombinaciji. Kombinacije ni več na tekmovalnem sporedu. Na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu bodo delili kolajne v treh posamičnih disciplinah plezanja: težavnosti, hitrosti, balvanih. Takšen je tudi spored SP v Južni Koreji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.