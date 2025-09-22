Garnbretova razred zase z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma

Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. Janja Garnbret je bila razred zase z osvojenima obema kvalifikacijskima vrhovoma. Uspešni so bili tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. Lucija Tarkuš je za malenkost zgrešila polfinale.

Od Slovencev je Rosa Rekar na devetem mestu (28+, 41), Lučka Rakovec je 11. (30+, 32+), svetovna podprvakinja v težavnosti iz leta 2019 Mia Krampl je 18. (30+, 28+). Lucija Tarkuš je prvenstvo končala že prvi dan na 29. mestu (27+, 26+). V polfinale napreduje najboljših 24. Edini slovenski plezalec v Seulu Luka Potočar je osvojil en vrh, v drugem pa je padel na višini 28+. Gre za dosežek, s katerim si je zagotovil deveto izhodišče. Moške kvalifikacije je dobil Španec Alberto Gines Lopez z dvema vrhovoma smeri. Branilec naslova iz Berna Avstrijec Jakob Schubert je osmi (28+, 44).

Janja Garnbret je z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma vnovič potrdila svojo prevlado v težavnosti na svetovnem prvenstvu v Seulu. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Tako polfinale kot finale v težavnostnem plezanju bosta v Južni Koreji na sporedu v petek. V torek bodo potekale še kvalifikacije v balvanskem plezanju. V balvanih bodo poleg Janje Garnbret, ki edina v slovenski vrsti nastopa v dveh disciplinah, tekmovali še Jennifer Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc. V hitrosti Slovenci ne bodo nastopili. Garnbretova je kot dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja glavna favoritinja v težavnosti in balvanih. Z desetimi kolajnami, ki jih je osvojila od leta 2016, od tega osmimi najžlahtnejšega leska, je tudi rekorderka SP. In v uvodnem delu prvenstva ni razočarala.

Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale - med njimi tudi Lučka Rakovec (na sliki) - v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. FOTO: Luka Fonda icon-expand