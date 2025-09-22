Svetli način
Drugi športi

Garnbretova razred zase z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma

Seul, 22. 09. 2025 08.52 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.V.
Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. Janja Garnbret je bila razred zase z osvojenima obema kvalifikacijskima vrhovoma. Uspešni so bili tudi Lučka Rakovec, Rosa Rekar, Mia Krampl in Luka Potočar. Lucija Tarkuš je za malenkost zgrešila polfinale.

Od Slovencev je Rosa Rekar na devetem mestu (28+, 41), Lučka Rakovec je 11. (30+, 32+), svetovna podprvakinja v težavnosti iz leta 2019 Mia Krampl je 18. (30+, 28+). Lucija Tarkuš je prvenstvo končala že prvi dan na 29. mestu (27+, 26+). V polfinale napreduje najboljših 24.

Edini slovenski plezalec v Seulu Luka Potočar je osvojil en vrh, v drugem pa je padel na višini 28+. Gre za dosežek, s katerim si je zagotovil deveto izhodišče. Moške kvalifikacije je dobil Španec Alberto Gines Lopez z dvema vrhovoma smeri. Branilec naslova iz Berna Avstrijec Jakob Schubert je osmi (28+, 44).

Janja Garnbret je z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma vnovič potrdila svojo prevlado v težavnosti na svetovnem prvenstvu v Seulu.
Janja Garnbret je z osvojenima kvalifikacijskima vrhovoma vnovič potrdila svojo prevlado v težavnosti na svetovnem prvenstvu v Seulu. FOTO: Aljoša Kravanja

Tako polfinale kot finale v težavnostnem plezanju bosta v Južni Koreji na sporedu v petek. V torek bodo potekale še kvalifikacije v balvanskem plezanju. V balvanih bodo poleg Janje Garnbret, ki edina v slovenski vrsti nastopa v dveh disciplinah, tekmovali še Jennifer Buckley, Katja Debevec in Anže Peharc. V hitrosti Slovenci ne bodo nastopili.

Garnbretova je kot dvakratna olimpijska in osemkratna svetovna prvakinja glavna favoritinja v težavnosti in balvanih. Z desetimi kolajnami, ki jih je osvojila od leta 2016, od tega osmimi najžlahtnejšega leska, je tudi rekorderka SP. In v uvodnem delu prvenstva ni razočarala.

Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale - med njimi tudi Lučka Rakovec (na sliki) - v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt.
Slovenski športni plezalci so s petimi uvrstitvami v polfinale - med njimi tudi Lučka Rakovec (na sliki) - v prvi disciplini svetovnega prvenstva težavnosti izpolnili načrt. FOTO: Luka Fonda

Edina je zmogla do vrha v obeh smereh med plezalkami ter z odliko opravila prvi del boja za tretji naslov v težavnosti. Tekmice je niso dohajale. Britanka Erin McNeice, ki se je najbolj približala Slovenki, je imela en vrh, v drugi smeri pa so ji priznali višino 44+. Tretja je Američanka Annie Sanders z višinama 44+ in 41. Branilka naslova iz Berna (2023) Japonka Ai Mori v Seulu ne tekmuje.

Šestindvajsetletna Garnbretova je zadnji dve leti nepremagljiva. Od 12. avgusta 2023, ko je na SP v Bernu v težavnosti zasedla drugo mesto, je Korošica zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila. Pred SP je letos nastopila le na dveh svetovnih pokalih, v Innsbrucku je slavila tako v balvanih kot težavnosti, v Kopru pa je konkurenco premagala za rekordno 49. zmago v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti.

Korošica je na prejšnjem SP poskrbela za dvojno krono v balvanih in olimpijski kombinaciji. Kombinacije ni več na tekmovalnem sporedu. Na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu bodo delili kolajne v treh posamičnih disciplinah plezanja: težavnosti, hitrosti, balvanih. Takšen je tudi spored SP v Južni Koreji.

športno plezanje svetovno prvenstvo janja garnbret težavnost kvalifikacije
sabro4
22. 09. 2025 09.53
+2
Janja, slovenski ponos
