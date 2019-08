Garnbretova v izboru za športnico leta 2019 v svetovnem merilu

Fundacija Women's Sports je sicer letos med deset najboljših športnic poleg dvajsetletne Korošice uvrstila še sedem Američank, Britanko in Korejko. Janja Garnbret se je znašla v družbi eminentnih imen svetovnega športa. Za naslov športnice leta 2019 se potegujejo še alpska smučarka Mikaela Shiffrin, telovadka Simone Biles, atletinja Ajee Wilson, boksarka Claressa Shields, gorska kolesarka Kate Courtney, paraolimpijska plavalka Rebecca Meyers, parolimpijska triatlonka Allysa Seely, dirkačica Jamie Chadwick in golfistka Jin Young Ko.

Finalistke so pri fundaciji izbrali na osnovi rezultatov, doseženih med 1. julijem 2018 in 30. junijem 2019. Na spletni strani sportswomanoftheyear.com bo glasovanje potekalo do petka, 2. avgusta (po srednjeevropskem času do sobote, 3. avgusta do 6.59 zjutraj), o zmagovalki pa bodo enakopravno odločali spletni glasovi in komisija fundacije. Razglasitev bo v New Yorku 16. oktobra.

Lani se je laskave lovorike razveselila paraolimpijska veslačica Oksana Masters, v preteklosti pa so jo med drugim prejele Serena Williams, Steffi Graf in Simone Biles.