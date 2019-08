Garnbretova v Tokiu tudi do mesta na OI: Razpletlo se je sanjsko

Za svoje tretje odličje na prvenstvu se bo potegovala v torek. Kot branilka naslova je prva favoritinja za najžlahtnejše odličje. V boju za finale kombinacije in olimpijske kvote je 20 športnih plezalk nastopilo v treh disciplinah - najprej v hitrosti, nato so jih čakali štirje balvanski problemi, kot zadnja pa smer v težavnosti. Zmnožek uvrstitev v vseh disciplinah je določil končno razvrstitev.

"Super se je razpletlo, saj sem se že kvalificirala za olimpijske igre, tako da res neverjetno. Danes je bilo malo naporno, hitrost je bila v redu, balvani so bili super, s smerjo v težavnosti nisem najbolj zadovoljna, kako sem jo odplezala, a bom lahko to popravila že čez dva dni. Vendar pa to ni pomembno, ker sem se že kvalificirala za olimpijske igre. Komaj čakam, da bom čez eno leto spet tu, do takrat pa bomo trenirali, da bomo dobro pripravljeni,"se je veselila 20-letna Korošica, ki je na tem svetovnem prvenstvu osvojila že dve zlati medalji, v težavnosti in na balvanih.

Slovenska super šampionka (112) je bila v hitrosti sedma, na balvanih druga, v težavnosti nepričakovano osma, kar je bilo vseeno dovolj za skupno tretje mesto. Najboljši zmnožek je uspel Britanki Shauni Coxsey (42) in Japonki Akiyo Noguchi (80). "Mislim, da se zdaj že začenja kazati utrujenost, ko bi že rada šla domov in si malo odpočila, ampak se mi je tako 'fajn' družiti z ostalimi, plezati in uživati na Japonskem, da mislim, da bom zdržala še te dni. Jutri je odmor, tako da bom spočita za finale kombinacije,"razmišlja Garnbretova.

V finalu kombinacije bodo nastopile štiri Japonke, vsako državo pa lahko na olimpijskih igrah zastopata največ dve tekmovalki. Japonska kot gostiteljica olimpijskih iger ima eno kvoto že zagotovljeno. Na podlagi takšnega razpleta kvalifikacij je ena vozovnica za olimpijske igre že z uvrstitvijo v zadnji krog prvenstva pripadla zvezdnici vertikale iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. Garnbretova si le v hitrosti na tokratnem prvenstvu ni zagotovila finala. A je v soboto v kvalifikacijah tekme v hitrosti s časom 9,157 za 31 sekund izboljšala svoj osebni rekord v hitrosti in postavila nov najboljši slovenski ženski dosežek v tej disciplini.

Garnbretova je za zdaj edina Slovenka z olimpijsko normo. V kvalifikacijah kombinacije so nastopile tudi Mia Krampl, Vita Lukan in Lučka Rakovec, a so ostale brez finala najboljše osmerice in kvote. Kramplova si je priplezala 14. mesto, Lukanova 16. in Rakovčeva 17. mesto. Naslednje dodatne kvalifikacije za olimpijske igre bodo konec novembra v Franciji, kjer bo olimpijsko vstopnico dobilo naslednjih najboljših šest. Preostalih šest mest pa bodo razdelili prihodnje leto, na petih celinskih prvenstvih. Za Evropejke in Slovenke bo na voljo le še eno mesto. Posebna komisija bo podelila še dve posebni povabili, plezalcu in plezalki.