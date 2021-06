Garnbretova z odliko tudi v polfinalu balvanov

Dvaindvajsetletna Korošica je v polfinalu balvanov svetovnega pokala v Innsbrucku prikazala najboljšo predstavo. Edina je osvojila vse štiri polfinalne balvanske smeri do vrha, čeprav je tudi sama delala napake. Za rešitev prvega balvanskega problema je potrebovala štiri poskuse, za četrtega, ki ga ni rešila nobena od tekmic, tri, drugega in tretjega je zmogla v prvo.

'Želim si zmagati'

"Tudi v balvanih bi rada zmagala. Tekmovat grem s 100-odstotnim fokusom, zgodi pa se lahko kar koli. Želim si zmagati, bomo videli," je še pred današnjim polfinalom v izjavi za STA dejala Garnbretova. Glavna slovenska kandidatka za olimpijsko zlato avgusta v Tokiu je bila zelo vesela petkove zmage, ko je osvojila prvo zmago sezone v težavnosti na najlepši možni način – z osvojenim vrhom finalne smeri.

"Na prvi tekmi ne veš, kako so pripravljene ostale, ali si dobro treniral ali nisi, obstajajo dvomi. Sem zelo zadovoljna s tem, kako sem plezala vse smeri, v kvalifikacijah, polfinalu in finalu, v katerem sem plezala res sproščeno in sem uživala. Dobila sem potrditev, ki sem jo potrebovala," se je najboljša slovenska športna plezalka še enkrat ozrla na tekmo v težavnosti.