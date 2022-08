Garnbretova za zlato prelila tudi nekaj kapelj krvi

Po koncu tekmovanj so na Königsplatzu v Münchnu razglasili najboljše in nosilcem in nosilkam kolajn izročili odličja. Zlata kolajna v ženski težavnosti je pričakovano pristala okoli vratu najuspešnejše Slovenke Janje Garnbret, v njeno čast so na trgu v bavarski prestolnici zadoneli takti državne himne Slovenije Zdravljice.