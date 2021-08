Garnbretova zadovoljna s psihično stabilnostjo: Imam močno glavo

Uvod tekme v Aomi Urban Sports Parku res ni šel po željah. S 14. mestom v hitrosti je bila šestkratna svetovna prvakinja, ki je v zadnjih dveh sezonah prav v tej disciplini veliko pridobila, daleč od načrtov. "Bila sem tudi daleč od osebnega rekorda, zato sem malo tudi zajokala. A mislim, da je bilo vse skupaj tudi dobro. Naložila sem si prevelik pritisk in morala sem se spraviti k sebi. Nato sem balvane odplezala dobro, s težavnostjo pa nisem povsem zadovoljna. A dobro je tudi to, saj imam še rezerve za petkov finale."

"Bilo je res težko. Imela sem kar nervozen start v to tekmovanje, dvakrat mi je spodrsnilo že pri hitrosti. Tega od sebe ne bi pričakovala, saj na svetovnih prvenstvih in pokalih nikoli nisem bila tako nervozna kot danes," je po tekmi dejala mlada Korošica, ki si je vzela obilo časa za številne domače in tuje medije, ki ji pripisujejo vlogo prve favoritinje ob premieri tega športa v veliki olimpijski družini.

Prešerno nasmejana tekmovalka je imela predvsem po prvem delu tekme vsaj za nekaj trenutkov resne pomisleke. "Na srečo sem verjela vase. Nisem zastonj tako trenirala zadnji dve leti. Ob sebi sem imela tudi trenerja Romana Krajnika, da mi je dal tiste spodbudne besede, ki sem jih takrat potrebovala. Vedela sem, da sem dobro pripravljena, zbrala sem se in odplezala." Kot pravi, je vloga prve favoritinje istočasno breme in spodbuda. "Vem, da sem s pripravljenostjo tam, kjer moram biti. A glava se igra s tabo. Razmišljaš o sto in enem scenariju, kaj bo, če bo, kaj bo, če se to zgodi ... A danes sem spoznala tudi, da imam zelo dobro glavo."

"To, da sem favoritinja, pa je samo spodbuda in motivacija. Ljudje verjamejo vame, da bom zmagala in tudi zato še bolj sama verjamem vase. Veliko mi jih je reklo, da sem tako ali tako najboljša. In ni jim pomembno, kako se bo razpletlo na olimpijskih igrah. Za njih bom še vedno najboljša. To mi daje veliko moč."

Konkurenca je po oceni Garnbretove nespremenjena glede na sezono. Za petek pa po sredinem uvodu s prvim mestom pravi: "Vem, kaj si želim, napovedati pa si ne upam nič."