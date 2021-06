Gasparini in Klobučar še leto dni za Calcit Volley

V taboru odbojkarskega kluba Calcit Volley so najprej rešili vprašanje trenerja, v novi sezoni bo ekipo vodil njihov nekdanji igralec, Matija Pleško. Ta čas pokalni prvaki še sestavljajo igralski kader, še najmanj leto dni bosta kamniški dres nosila reprezentanta Mitja Gasparini in Jan Klobučar, so sporočili iz kluba.

Že ob koncu lanske sezone je kapetan Kamničanov, izkušeni Mitja Gasparini, izrazil pripravljenost, da bo kariero nadaljeval v Calcit Volleyju. Tudi novi trener Matija Pleško si je želel, da Gasparini ostane, v minulih dneh pa je prišlo do končnega dogovora. "V klubu se dobro počutim in nobenega razloga ni, da ne bi podaljšali pogodbe," je takrat dejal dolgoletni slovenski reprezentančni korektor. icon-expand Mitja Gasparini FOTO: Aljoša Kravanja Tako kot tudi z Janom Klobučarjem, ki je ob podaljšanju sodelovanja povedal: "V Kamniku sem se minulo sezono počutil zelo dobro, zato smo se hitro dogovorili, da skupno zgodbo nadaljujemo še eno leto. Naredili bomo vse, da bomo nadaljevali, kot smo končali: z zmago v pokalu, in se izboljšali tam, kjer se nam je boljši rezultat za las izmaknil, se pravi v prvenstvu in srednjeevropski ligi." PREBERI ŠE Možič scenarist preobrata za zmago odbojkarjev nad Francijo "Od treh reprezentantov, ki smo jih imeli v lanski ekipi, je tako odšel le Sašo Štalekar, ki bo kariero nadaljeval v Panathinaikosu, veseli pa nas, da sta ostala Gasparini in Klobučar, ki sta do zdaj predstavljala okostje ekipe. Nekaj igralcev ima še veljavno pogodbo, z nekaterimi smo prav tako blizu podaljšanja, skušali pa bomo dodati še enega ali dva tujca, da bi lahko naredili še korak naprej," je s trenutnim razpletom prestopnega roka zadovoljen Tomi Šmuc, športni direktor Calcit Volleyja. icon-expand