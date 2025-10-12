Gauff do zmage na turnirju v Wuhanu

Za Coco Gauff je to bila njena tretja zmaga na sedmih medsebojnih srečanjih z Jessico Pegula.
Po precej prepričljivem prvem nizu se je 21-letna Gauffova rešila iz težavnega položaja v drugem nizu, v katerem je že zaostajala s 3:5, a nato dobila štiri zaporedne igre in se po uri in 42 minutah veselila uspeha.
Pred tem je letos izgubila dva finala na turnirjih serije 1000, v Madridu jo je premagala Arina Sabalenka, v Rimu pa Jasmine Paolini.
Na lestvici WTA se ne bo povzpela višje od tretjega mesta, a se bo približala Poljakinji Igi Swiatek. Pegula pa bo napredovala, in sicer s šestega na peto mesto. Obe Američanki sta se že uvrstili na zaključni turnir sezone.
* Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):
- finale:
Coco Gauff (ZDA/3) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:4, 7:5.
