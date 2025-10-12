Gauff do zmage na turnirju v Wuhanu

Coco Gauff, tretja igralka na svetovni teniški jakostni lestvici, je v Wuhanu osvojila svoj 11. turnir v karieri, drugi letošnji in tretji naslov na turnirjih serije 1000, potem ko je v finalu s 6:4 in 7:5 premagala rojakinjo Jessico Pegula.

Za Coco Gauff je to bila njena tretja zmaga na sedmih medsebojnih srečanjih z Jessico Pegula.

Po precej prepričljivem prvem nizu se je 21-letna Gauffova rešila iz težavnega položaja v drugem nizu, v katerem je že zaostajala s 3:5, a nato dobila štiri zaporedne igre in se po uri in 42 minutah veselila uspeha.

Pred tem je letos izgubila dva finala na turnirjih serije 1000, v Madridu jo je premagala Arina Sabalenka, v Rimu pa Jasmine Paolini.

Na lestvici WTA se ne bo povzpela višje od tretjega mesta, a se bo približala Poljakinji Igi Swiatek. Pegula pa bo napredovala, in sicer s šestega na peto mesto. Obe Američanki sta se že uvrstili na zaključni turnir sezone.

