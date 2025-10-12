Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Gauff do zmage na turnirju v Wuhanu

Wuhan, 12. 10. 2025 15.29 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Coco Gauff, tretja igralka na svetovni teniški jakostni lestvici, je v Wuhanu osvojila svoj 11. turnir v karieri, drugi letošnji in tretji naslov na turnirjih serije 1000, potem ko je v finalu s 6:4 in 7:5 premagala rojakinjo Jessico Pegula.

Coco Gauff
Coco Gauff FOTO: Profimedia

Za Coco Gauff je to bila njena tretja zmaga na sedmih medsebojnih srečanjih z Jessico Pegula.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po precej prepričljivem prvem nizu se je 21-letna Gauffova rešila iz težavnega položaja v drugem nizu, v katerem je že zaostajala s 3:5, a nato dobila štiri zaporedne igre in se po uri in 42 minutah veselila uspeha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred tem je letos izgubila dva finala na turnirjih serije 1000, v Madridu jo je premagala Arina Sabalenka, v Rimu pa Jasmine Paolini.

Preberi še Finalni dvoboj bratrancev v Šanghaju dobil 204. igralec sveta

Na lestvici WTA se ne bo povzpela višje od tretjega mesta, a se bo približala Poljakinji Igi Swiatek. Pegula pa bo napredovala, in sicer s šestega na peto mesto. Obe Američanki sta se že uvrstili na zaključni turnir sezone.

* Wuhan, WTA 1000 (3,13 milijona evrov):

- finale:

Coco Gauff (ZDA/3) - Jessica Pegula (ZDA/6) 6:4, 7:5.

tenis coco gauff jessica pegula wuhan wta
Naslednji članek

Bulega z zmago odložil slavje Razgatliogluja, naslov bo odločen v Jerezu

Naslednji članek

Finalni dvoboj bratrancev v Šanghaju dobil 204. igralec sveta

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286