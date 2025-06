Gauffova in Andrejeva v dveh nizih opravili s tekmicama za preboj v četrtfinale

"Po pravici povedano, sem izjemno vesela zmage. Sovražim tekme s Kasatkino, saj veliko trenirava skupaj in vsaka vadba je pravo mučenje zame," je povedala Andrejeva.

Lani se je uvrstila v polfinale Roland Garrosa, ko je v četrtfinalu šokirala in izločila Belorusinjo Arino Sabalenka.

Gauffova, ki se je leta 2022 uvrstila v finale OP Francije in zmagala na domačem grand slamu v New Yorku leta 2023, je v osmini finala na igrišču Philippe-Chatrier začela dominantno in nasprotnici sprva ni dala nobene možnosti. Jekaterina Aleksandrova je v drugem nizu precej izboljšala svojo igro, a je Gauffova na koncu zmagala.