Gauffova pri 15 letih prehitela tudi sestri Williams

Sicer šele 15-letna Američanka, ki se je na glavni del turnirja v Linzu prebila kot srečna poraženka, je prvič v karieri nastopila v finalu turnirjev WTA. Za zmago je prejela 43.000 ameriških dolarjev, na novi lestvici WTA pa se bo prvič v karieri prebila med sto najboljših igralk. Pred turnirjem je bil na 110. mestu.Caco Gauff, ki je sezono začela okoli 600. mesta na svetu, je izgubila v zadnjem krogu kvalifikacij, a se nato kot srečna poraženka uvrstila na glavni turnir. V četrtfinalu je prvič v karieri premagala igralko iz Top 10 na svetu, Nizozemko Kiki Bertens, v finalu pa je bila po 99 minutah igre boljša še od nekdanje zmagovalke Roland Garrosa.

Gauffova je tekmico Jeleno Ostapenko premagala s 6:3, 1:6 in 6:2. "Zahvaliti se moram Bogu, ki mi vedno stoji ob strani, staršem, ki so me pripeljali tako daleč, ter vsem, ki me podpirajo v ZDA. Ta trenutek si bom zagotovo zapomnila za celo življenje," je po zmagi dejala mlada Američanka.

Američanka je druga igralka v zadnjih dveh sezonah, ki je do naslova prišla kot srečna poraženka. Lani je to v Moskvi uspelo Srbkinji Olgi Danilović.Gauffova je je postala najmlajša Američanka z posamičnim naslovom na turnirju WTA po letu 1991, sestri Venus in Serena sta bili stari 17 let, ko jima je to uspelo.

Najmlajša zmagovalka turnirjev WTA je Američanka Tracy Austin, ki je leta 1977 pri 14 letih zmagala na turnirju v Portlandu, petnajst let pa je bila stara tudi Čehinja Nicole Vaidisova, ko je 2004 slavila v Vancouvru.