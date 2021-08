Gaviria najhitrejši na tretji etapi, Mohorič v času zmagovalca

Kolumbijski sprinter Fernando Gaviria je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Poljski od Sanoka do Rzeszowa (226,4 km). V ciljnem sprintu je bil član moštva UAE Team Emirates hitrejši od Nizozemca Olava Kooija (Jumbo-Visma) in Nemca Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). Slovenski as Matej Mohorič je v skupnem seštevku zdaj na tretjem mestu.

icon-expand Matej Mohorič ostaja v boju za skupno zmago. FOTO: AP Šestindvajsetletnik iz Podblice je v cilj pripeljal kot 38. v času zmagovalca. V skupnem seštevku je tretji, potem ko ga je v sredini etapi zaradi boljših končnih uvrstitev prehitel Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Po treh od sedmih etap je v vodstvu še naprej Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step). Štiri sekunde za njim pa na drugem in tretjem mestu zaostajata Ulissi in Mohorič. V tokratni najdaljši etapi dirke po Poljski je glavnina ves čas nadzorovala prednost ubežnikov, a tudi precej tvegala, saj so zadnje tri kolesarje na čelu dirke ujeli vsega dobra dva kilometra pred ciljem. V pričakovanem ciljnem sprintu je nato Fernando Gaviria prišel do 47. zmage v profesionalni karieri, prve po lanskem septembru na memorialu Alfreda Martinija. V četrtek bo na vrsti četrta etapa od Tarnowa do Bukovine (159,9 km). Kolesarji bodo morali premagati dva krajša vzpona ob koncu etape, vključno s ciljnim do letovišča Bukovina na 942 m nadmorske višine.