Generalka uspela, sedaj so na jedilniku le in samo Španci

V desetem krogu Lige NLB so slovenski državni in pokalni prvaki upravičili vlogo favoritov in zmagali na gostovanju pri RK Slovenj Gradec. Slovan ostaja neporažen v prvenstvu, sedaj pa se povsem usmerja k novem evropskem izzivu. V torek Kodeljevčani gostijo španski Granollers. Gre za 3. krog Evropske lige.

Zasedba pod vostvom Uroša Zormana ni v nobenem trenutku ničesar prepustila nasprotniki ekipi. Korošci so se sicer borili od prve do zadnje minte, a Slovan je bil v vseh elementih igre boljši in na koncu visoko zmagal. V ljubljanski ekipi sta bila najučinkovitejša Staš Slatinek Jovičič in Gal Marguč, ki sta dosegla po deset golov. Bor Breznikar je za domačo zasedbo dosegel 14 zadetkov, od tega devet po izvajanju sedemmetrovk.

Uroš Zorman FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Ekipa iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu 12. novembra gostovala pri Trimu iz Trebnjega, ljubljanska pa bo dva dni kasneje gostila Frankstahl Radovljico. "Občutki po tekmi so odlični. Po dolgem času smo odigrali res suvereno tekmo. Čestitke celotni ekipi za prikazano igro in zasluženo zmago," je po uspešni generalki pred novim evropskim izzivom dejal Tadej Kljun.

Staš Skube FOTO: RD Slovan icon-expand

"Nekaj premora nam je vsekakor prišlo zelo prav, saj smo se malo odpočili in nabrali nove energije in kar je pomembno sanirali poškodbe. Tako torej upamo, da bomo do konca decembra ostali zdravi, saj nas čaka hud ritem v slovenski ligi, pokalnem tekmovanju in EHF Evropski ligi," pa sporoča izkušeni organizator igre Staš Skube.

Naslednja tekma RD LL Grosist Slovan čaka v torek ob 18:45 v Areni Stožice, ko bodo v tretjem krogu EHF Evropske lige v Ljubljani gostovali rokometaši španskega Granollersa.