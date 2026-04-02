Generalka za Buzauu uspela: celjski pivovarji še naprej neporaženi v letu 2026

Pred začetkom tekme se je Zlatorog z minuto molka poklonil dvema legendama rokometa - Petru Hriberniku in velikemu Ediju Kokšarovu, katerega legendarni dres s številko 23 še zmeraj plapola nad celjskimi igralci. Legenda Zlatororoga, ki ne bo nikoli pozabljena.

Velik igralec, kateremu celjski klub posveča današnjo zmago. Osrednja tekma skupine B lige NLB se je končala z zmago rokometašev iz knežjega mesta, ki so se po tretjem paru točk v končnici na vrhu razpredelnice izenačili s Trebanjci in jih zavoljo boljše razlike v golih tudi prehiteli.

Mai Marguč FOTO: Luka Kotnik

Celjani so v prelomnih trenutkih derbija pred 1500 gledalci v Zlatorogu pokazali bolj zbrano predstavo. V 50. minuti so po golu Uroša Milićevića prvič na dvoboju povedli za štiri zadetke (27:23), lepo prednost pa na izjemno trdi in bojeviti tekmi zanesljivo ubranili do zadnjega zvoka sirene.

V celjski ekipi je blestel vratar Gal Gaberšek, ki je zaustavil 15 strelov. Mai Marguč je za zmago prispeval deset, Luka Perić pa osem golov. Pri trebanjski zasedbi sta bila najučinkovitejša Jaka Soršak z devetimi in Timotej Grmšek z osmimi zadetki. "Zelo smo veseli zmage. Na igrišču smo pustili srce. Kljub številnim napakam smo tekmo uspeli pripeljati do konca, kar je dobra popotnica za sobotno tekmo. Prvi cilj je dosežen, drugi pa je osvojiti prvo mesto v skupini – in to je zdaj naš fokus," je po zmagi na derbiju dejal Mai Marguč.

Urban Lesjak FOTO: AP

"Nova tekma, a podobna zgodba. V Celju nam znova ni uspelo razviti svoje igre, razen v nekaterih trenutkih. Zmaga Celja je zaslužena. Imeli smo priložnosti, da bi tekmo obrnili v svojo korist, vendar jih nismo izkoristili. Borili se bomo naprej v nadaljevanju prvenstva," pa je po porazu v Zlatorogu povecdal vratar Trebanjcev Urban Lesjak.

Za celjsko ekipo je bila tekma generalka pred povratno četrtfinalno tekmo v evropskem pokalu, ki jo bo v soboto v romunskem Buzauu začela z lepo prednostjo devetih golov. Izid:

Celje Pivovarna Laško - Trimo Trebnje 36:34 (17:16)