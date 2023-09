Generalke pod streho, konec tedna gre zares

V soboto so se Ljubljančanke najprej pomerile proti črnogorski Budućnosti Bemax – že drugič v tem poletju. Po enem uspešnem srečanju sta se ekipi tokrat razšli brez zmagovalca, končni rezultat je znašal 29:29. V nedeljo je sledil še obračun proti gostiteljicam, razplet pa precej podoben – remi in 24:24 na semaforju. Sledila je revanša proti Podravki Vegeti. Tokrat v Areni Stožice, kjer se je domači parket izkazal kot prednost. Ljubljanska ekipa je vodila že po polovici srečanja, na koncu pa bila boljša za tri gole (27:24).

" Zavedam se moči naših tekmic, a verjamem v rokometno družino Krima in moje varovanke, ki sem jih selekcioniral pred začetkom sezone. Verjamem, da smo na pravi poti in da bo Krim spet na mestu, ki ga je nekoč že zasedal v teh 29 letih igranja v Ligi prvakinj. Prepričan sem, da je pred nami vrhunska sezona, " je dodal črnogorski strokovnjak na klopi ljubljanske ekipe.

Prevetrena ekipa

V ljubljansko ekipo so se letos poleti vrnile slovenske reprezentantke Tamara Mavsar, Maja Vojnovič in Nina Zulić ter Črnogorka Tatjana Brnović, nov obraz pa je njena rojakinja Itana Grbić, ki je pred prihodom v Slovenijo igrala za nekatere imenitne ekipe, kot so Budućnost, Vardar Skopje iz Severne Makedonije, Bukarešta, Ferencvaros in francoski Brest.

Za Krim Mercator bodo v tej sezoni nastopale:

- vratarke: Barbara Arenhart, Maja Vojnovič in Dijana Đajić;

- krilne igralke: Jovanka Radičević, Tamara Mavsar, Elena Erceg in Ema Abina;

- zunanje igralke: Tjaša Stanko, Allison Pineau, Nina Spreitzer, Darja Dimitrijeva, Nina Zulić, Alja Varagić, Ngombele Betchaidelle, Barbara Lazović, Aleksandra Rosiak in Itana Grbić;

- krožne napadalke: Manca Jurič, Valentina Klemenčič in Tatjana Brnović.