Geoghegan Hart ugnal Keldermana, Almeida ostaja v rožnatem

Britanec Tao Geoghegan Hart je zmagovalec 15. etape dirke po Italiji z gorskim ciljem na Piancavallu. V zaključku je bil član Ineos Grenadiers boljši od Nizozemca Wilca Keldermana (Sunweb), ki se je povsem približal vodstvu na Giru. Portugalec Joao Almeida je bil četrti, a ostaja v rožnati majici s prednostjo 15 sekund.

Etapa, ki se je začela v bazi italijanskih zračnih sil, kjer domuje tudi njihova slovita akrobatska skupina "Frecce Tricolori", je po več kot 4000 premaganih višinskih metrih pričakovano prinesla nove premike v skupnem seštevku. Po sobotnem kronometru ni bilo pričakovati, da bo Kelderman že pred prostim ponedeljkom prevzel majico vodilnega kolesarja na Giru, a se je temu močno približal. Devetindvajsetletnik iz Amersfoorta ima za 22-letnim Almeido(Deceuninck-Quick-step) le še 15 sekund zaostanka, tretji je po novem danes tretji v etapi, Avstralec Jai Hindley (Sunweb), ki za kapetanom svojega moštva zaostaja dve minuti in 56 sekund. Še sekundo več na četrtem mestu zaostaja zmagovalec današnje etape, Geoghegan Hart. "To je posebna zmaga. Letošnja sezona na velikih tritedenskih dirkah je za nas polna vzponov in padcev. Toda tukaj na Giru imamo izjemnega Filippa Ganno, pa Rohana Dennisa. Vsi v naši ekipi smo bili med najboljšimi štirimi v dosedanjih etapah, ponosen sem, da sem pristavil delček k tem uspehom in da sem del te ekipe," je dejal 25-letni Britanec.

icon-expand Joao Almeida FOTO: AP

Priznal je, da je bil na Giru v vlogi pomočnika Geraintu Thomasu, ki je moral hitro zapustiti Italijo zaradi poškodbe. "Tukaj smo bili, da pomagamo Geraintu, in verjamem, da bi bil on na vrhu odra za zmagovalce. Sam pa sem v karieri osvojil bore malo dirk, zato je ta še toliko bolj pomembna. S temi uspehi skušamo dvigniti vzdušje v ekipi," je še pristavil Geoghegan Hart. Sprva je sicer glavnina spustila predse 11 ubežnikov, ki pa so ob ne ravno veliki prednosti bolj lovili točke za razvrstitev najboljšega hribolazca. Najdlje je v ospredju ostajal svetovni prvak v kronometru leta 2019, Avstralec Rohan Dennis. Na vznožju zadnjega vzpona ga je skupina najboljših ujela in začela narekovati močan ritem. Številčno je bilo predvsem moštvo Sunweba za Keldermana, ki se je že po sobotnem kronometru prelevil v prvega favorita za končno zmago. Ritem pa je hitro strl tako pred to etapo tretjega v skupnem seštevku, Španca Pella Bilbaa kot Danca Jakoba Fuglsanga, medtem ko je vodilni Almeida še držal stik z najboljšimi.

